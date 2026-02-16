Nashik News : नाशिकमध्ये भरणार अक्षरांचा मेळा; चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाचे रणशिंग फुकले!

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीमुळे सतत पुढे ढकलण्यात येणाऱ्या चौथ्या विश्र्व मराठी संमेलनाची अधिकृत घोषणा उद्योग व मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी (ता. १५) नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत केली. ता. २७ फेब्रुवारी ते १ मार्चदरम्यान गंगापूर रोडजवळील मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या प्रांगणात हे संमेलन होईल. त्याची सुरुवात २६ फेब्रुवारीला मराठी बोलींच्या (महाराष्ट्रातील विविध प्रांतांतील बोलीभाषा) महोत्सवाने होणार आहे..राज्याच्या मराठी भाषा विभागातर्फे घेण्यात येणारे विश्र्व मराठी संमेलन २६, २७ व २८ डिसेंबरला नियोजित होते. परंतु निवडणुकांमुळे ते रखडत गेले. आता २७ फेब्रुवारीला मुंबईत गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात साजरा केला जाणारा मराठी भाषा गौरव दिन व पुरस्कारांचे वितरण हे दोन्ही कार्यक्रम यंदा नाशिकमध्ये होणार असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले..दर वर्षी मराठी भाषा विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या ३५ पुरस्कारांची अधिकृत घोषणा मंगळवारी (ता. १७) केली जाणार आहे. त्यात साहित्यरत्न, कलारत्न त्याचबरोबर या वर्षीपासून कला, साहित्य क्षेत्राच्या माध्यमातून नवीन पिढीला वाटचाल दाखविणाऱ्या विशेष पुरस्कारांचा समावेश असणार आहे. परदेशातील मराठी बांधवांच्या सूचनेनुसार संमेलनाच्या तारखा निश्चित केल्या असून, मराठी भाषा गौरव दिन व सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या संमेलनाला विशेष महत्त्व असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले..मराठी बोलींच्या महोत्सवाने सुरवातविश्व मराठी संमेलनाची सुरवात २६ फेब्रुवारीला महाराष्ट्रातील मराठी बोलींच्या महोत्सवाने महाकवी कालिदास कलामंदिरात सकाळपासून सुरवात होईल. यामध्ये राज्यातील सात बोलीभाषांचा समावेश असून, सव्वा सव्वा तासांचा हा कार्यक्रम असणार आहे. याचा प्रारंभ शहरातील साहित्यिक कलावंतांच्या उपस्थितीत होणार असून, सायंकाळी महोत्सवाची सांगता ‘आमने सामने’ नाटकाने होणार आहे..कुसुमाग्रज निवासस्थानापासून ग्रंथदिंडीमराठी भाषा गौरवदिनी २७ फेब्रुवारीला सकाळी कुसुमाग्रजांच्या निवासस्थानापासून ग्रंथदिंडी काढण्यात येणार असून, सायंकाळी पाचला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत ३५ पुरस्कारांचे वितरण ‘मविप्र’च्या प्रांगणात असलेल्या मुख्य रंगमंचावर होईल. त्यानंतर रात्री शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडे यांचा गीतगायनाचा कार्यक्रम होणार आहे..दोन दिवस भरगच्च कार्यक्रमता. २८ फेब्रुवारीला मनाचे श्र्लोक, योगासन, कला, सांस्कृतिक चळवळ, एआय व मराठी भाषा परिसंवाद असे कार्यक्रम मुख्य रंगमंचावर होतील. कार्यक्रमांचा कच्चा आराखडा तयार असून, नाशिककरांच्या सूचनेनुसार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. ‘मराठी भाषा अभिजात भाषा’ असा कला, सांस्कृतिकवर आधारित तीन तासांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम सायंकाळी होईल. १ मार्चला संमेलनाच्या तिसऱ्या दिवशी ‘फोक आख्यान’ होणार आहे. त्याचबरोबर मराठी संस्कृतीवर आधारित नाट्यमहोत्सव कालिदास कलामंदिरात घेण्याचा विचार आहे..Magh Mela 2026: कुंभमेळ्याचा रेकॉर्ड मोडला! प्रयागराजमध्ये २२ कोटी भाविकांनी मारली डुबकी; ४४ दिवसांच्या माघ मेळ्याची सांगता.चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाबाबत...संमेलनात दोनशे पुस्तकांचे स्टॉल; पुस्तक आदानप्रदान उपक्रमठरलेले कार्यक्रम अंतिम नसून, नाशिककरांच्या सूचनेनुसार होतील बदलनाशिकमध्ये मराठी भाषेशी निगडित मोठ्या प्रकल्पाची संमेलनात घोषणापंधरा दिवसांत गोदाघाटावरील कुसुमाग्रज उद्यानाचा कायापालटया आठवड्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर मंत्री सामंत घेणार बैठकस्थानिकांच्या मदतीने प्रत्येक कार्यक्रमासाठी नेमण्यात येणार समिती.संपर्क कार्यालय, संकेतस्थळाचे अनावरणसंमेलनाला अवघे दोन आठवडे शिल्लक राहिल्याने संमेलनाचा प्रचार-प्रसार करण्याकरिता ‘मविप्र’च्या ललित कला महाविद्यालयात संमेलनाच्या संपर्क कार्यालयाचे उदघाटन मंत्री उदय सांमत यांनी मराठी स्वाक्षरी करून केले. त्याचबरोबर संकेतस्थळाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी विश्व मराठी संमेलनाच्या संकेतस्थळाचे अनावरण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.