Nashik News : नाशिकमध्ये भरणार अक्षरांचा मेळा; चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाचे रणशिंग फुकले!

World Marathi Conference Officially Announced in Nashik : उद्योग व मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाची अधिकृत घोषणा केली.
नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीमुळे सतत पुढे ढकलण्यात येणाऱ्या चौथ्या विश्र्व मराठी संमेलनाची अधिकृत घोषणा उद्योग व मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी (ता. १५) नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत केली. ता. २७ फेब्रुवारी ते १ मार्चदरम्यान गंगापूर रोडजवळील मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या प्रांगणात हे संमेलन होईल. त्याची सुरुवात २६ फेब्रुवारीला मराठी बोलींच्या (महाराष्ट्रातील विविध प्रांतांतील बोलीभाषा) महोत्सवाने होणार आहे.

