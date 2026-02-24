नाशिक

Nashik Vishva Marathi Sammelan : नाशिकमध्ये रंगणार मराठीचा महाकुंभ! 'विश्व मराठी संमेलन' गोदाकाठी गुरुवारपासून सुरू

Grand Opening of Fourth Vishva Marathi Sammelan in Nashik : भाषा विभागातर्फे घेण्यात येणाऱ्या चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाला गोदावरीच्या तीरावर गुरुवार पासून मराठी बोलींच्या महोत्सवाने महाकवी कालिदास कलामंदिरात सुरुवात सकाळी साडेआठपासून होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्याच्या मराठी भाषा विभागातर्फे घेण्यात येणाऱ्या चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाला गोदावरीच्या तीरावर गुरुवार (ता. २६)पासून मराठी बोलींच्या महोत्सवाने महाकवी कालिदास कलामंदिरात सुरुवात सकाळी साडेआठपासून होईल.

