Nashik Vishva Marathi Sammelan : नाशिकमध्ये रंगणार मराठीचा महाकुंभ! 'विश्व मराठी संमेलन' गोदाकाठी गुरुवारपासून सुरू

नाशिक: राज्याच्या मराठी भाषा विभागातर्फे घेण्यात येणाऱ्या चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाला गोदावरीच्या तीरावर गुरुवार (ता. २६)पासून मराठी बोलींच्या महोत्सवाने महाकवी कालिदास कलामंदिरात सुरुवात सकाळी साडेआठपासून होईल. .संमेलनाचे उद्घाटन व मराठी भाषा विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या ३५ पुरस्कारांचे वितरण शुक्रवारी (ता. २७) दुपारी तीनला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, उद्योग व मराठी भाषामंत्री तथा निमंत्रक डॉ. उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी साहित्यभूषण पुरस्कार डॉ. भालचंद्र नेमाडे, विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी, विश्व मराठी संमेलन विशेष पुरस्कार शांतिब्रह्म, गुरुवर्य मारुती बाबा कुरेक यांचा गौरव करण्यात येणार आहे..संमेलनाचा सांगता समारंभ १ मार्चला सायंकाळी पाचला राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश भूषण गवई, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, दिग्दर्शक जब्बार पटेल, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. या कार्यक्रमात संगीतकार अजय व अतुल गोगावले यांना कलारत्न पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे..२८ फेब्रुवारी ः शाहीर वामनदादा कर्डक मंच(रावसाहेब थोरात सभागृह)सकाळी १० : मराठा माध्यम शाळा सक्षमीकरणदुपारी १२ : कृत्रिम बुद्धिमतेचा (एआय) मराठीतील वापरदुपारी २.३० : मराठी प्रकाशनांचे बदलते प्रवाहदुपारी ४ : आंतरराष्ट्रीय मंच : चर्चासत्रसायंकाळी ५.३० : आंतरराष्ट्रीय मंच/बृहन् महाराष्ट्र मंडळ सादरीकरण.१ मार्च ः केटीएचएम महाविद्यालयसकाळी ८ : मलखांब प्रात्यक्षिकसकाळी ९ : मराठी बालसाहित्यसकाळी ११.३० : समृद्ध मराठी भाषादुपारी २ : नव्या जुन्यांचे कविसंमेलनसायंकाळी ५ : कलारत्न पुरस्कार वितरणसायंकाळी ७ : द फोक व्याख्यान.असे होतील कार्यक्रम२६ फेब्रुवारी ः महाकवी कालिदास कलामंदिरसकाळी ८.३० : मराठी बोलींच्या महोत्सवाचे उद्घाटनसकाळी ९.३० : अरे संसार संसारसकाळी ११.१५ : बोहाडा (मुखवटा नृत्य)दुपारी १२.३० : अहिराणी गीतांचा कार्यक्रमदुपारी १.३० : झाडीपट्टी (विदर्भातील नाट्यप्रकार)दुपारी ३.३० : आराधी लोकनृत्य व लोकगीतेसायंकाळी ५.३० : जागर शिवबाचारात्री ९ : शिकायला गेलो एक (नाटक).२७ फेब्रुवारी ः केटीएचएम महाविद्यालयकविवर्य कुसुमाग्रज नगरी, स्वा. वि. दा. सावरकर मुख्य मंचसकाळी ९ : शोभायात्रा, कुसुमाग्रजांचे निवासस्थान ते केटीएचएम महाविद्यालय ते रावसाहेब थोरात सभागृहदुपारी ३ : मराठी भाषा गौरव दिन पुरस्कार वितरणसायंकाळी ५.३० : पुरस्कारार्थींचे चर्चासत्र (मधुमंगेश कर्णिक, डॉ. भालचंद्र नेमाडे, डॉ. दिलीप धोंडगे, विनोद कुलकर्णी)सायंकाळी ७ : राहुल देशपांडे यांचा सांगीतिक कार्यक्रम२८ फेब्रुवारी ःकेटीएचएम महाविद्यालय.सकाळी ९ : मनाचे श्लोकसकाळी १० : पालखी व जाखडीसकाळी ११.४५ : माध्यमातील मराठी भाषा संवादक (भूषण करंदीकर)दुपारी १.३० : स्वराज्य आख्यानदुपारी ३.४५ : सांस्कृतिक विश्वातील मराठी भाषेवर परिसंवादसायंकाळी ५.१५ : समाजमाध्यमांवरील मराठी प्रभावक व्यक्तींचे चर्चासत्रसायंकाळी ७ : अभिमान मराठी अभिजात मराठी.१ मार्च ः शाहीर वामनदादा कर्डक मंच (रावसाहेब थोरात सभागृह)सकाळी १० : मराठी भाषेतील युवा वर्गाचा सहभागदुपारी १२ : अभ्यासक्रमातील मराठी भाषादुपारी २.३० : मराठी चित्रपटातील आधुनिकीकरण.