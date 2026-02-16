Uday Samant : साहित्यिकांची दोन तास प्रतीक्षा; अखेर मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली

नाशिक: चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाच्या अनुषंगाने उद्योग व मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत स्थानिक साहित्यिक व मान्यवरांसोबत नियोजन आढावा बैठकीचे रविवारी आयोजन करण्यात आले होते. परंतु दोन तास उलटूनही मंत्री न आल्याने दोन तास सभागृहात ताटकळत बसण्याची वेळ शहरातील साहित्यिक कलावंतांवर आली. .दरम्यान, विलंब झाल्याने मंत्री सामंत यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त करीत पुरस्कार निवड समितीत मान्यवरांनी सुचविलेल्या नावांवर मी फक्त स्वाक्षरी करतो. यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसल्याची कबुली सामंत यांनी उपस्थितांसमोर दिली..‘मविप्र’ संस्थेच्या आयएमआरटी सभागृहात रविवारी (ता. १५) दुपारी साडेबाराला संमेलनाचे नियोजन, आढावा बैठक झाली. तिची माहिती शहरातील साहित्यिकांना आयत्यावेळी शनिवारी (ता. १४) मिळाली. त्यामुळे सकाळपासूनच साहित्यिक उपस्थित झाले. बराच काळ मंत्र्यांची वाट पाहण्यात गेल्यानंतर काहींनी थेट घरचा रस्ता धरला. उपस्थित कवी, साहित्यिकांनी सभागृहातच कविता सादरीकरणाचा आनंद घेतला. दोन तास उलटूनही मंत्री न आल्यामुळे साहित्यिक कलावंत थेट सभागृहाबाहेर पडले..Kolhapur Muncipal : पाच वर्षांत १२ स्वीकृत नगरसेवक; कोल्हापूर महापालिकेत भाजपची नवी राजकीय रणनीती.महाशिवरात्रीनिमित्त बाहेर खास फराळाची व्यवस्था करण्यात आली होती. तिचा पाहुण्यांनी आस्वाद घेण्याकरिता खुर्चीवर बसताच राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. श्यामकांत देवरे यांना मान्यवरांना मंत्रिमहोदय येत असून, बैठकीला येऊन बसण्याची विनंती करावी लागली. तत्पूर्वी सकाळी साडेअकराला ‘मविप्र’च्या मध्यवर्ती कार्यालयात मराठी भाषा विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांच्या अनुषगांने मंत्री सामंत यांच्यासमवेत बैठक झाली..नाशिककरांच्या सूचनाशहरातील कला साहित्यिक व स्थानिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संमेलनाबाबत सुचविलेल्या कल्पना मंत्री सामंत यांनी जाणून घेतल्या. बैठकीला सहसचिव डॉ. नामदेव भोसले, अवर सचिव नितीन डोंगरे, ऊर्मिला धादवड, महाराष्ट्र राज्य संस्कृती मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रदीप ढवळ, ‘मविप्र’चे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, संचालक रमेश पिंगळे यांच्यासह साहित्यिक, कवी, लेखक आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.