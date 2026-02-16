नाशिक

Uday Samant : साहित्यिकांची दोन तास प्रतीक्षा; अखेर मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली

Planning Review Meeting for Vishva Marathi Sammelan : ‘मविप्र’च्या आयएमआरटी सभागृहात विश्व मराठी संमेलनाच्या नियोजन बैठकीदरम्यान उदय सामंत यांनी उपस्थित साहित्यिकांशी संवाद साधत दिलगिरी व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाच्या अनुषंगाने उद्योग व मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत स्थानिक साहित्यिक व मान्यवरांसोबत नियोजन आढावा बैठकीचे रविवारी आयोजन करण्यात आले होते. परंतु दोन तास उलटूनही मंत्री न आल्याने दोन तास सभागृहात ताटकळत बसण्याची वेळ शहरातील साहित्यिक कलावंतांवर आली.

