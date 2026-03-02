Bhushan Gavai : "राजाश्रयाशिवाय मराठीचा विकास नाही"; विश्व मराठी संमेलनात न्या. भूषण गवईंचे प्रतिपादन

नाशिक: कला, साहित्य जोपासायची असेल तर राजाश्रयाशिवाय पर्याय नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून मराठी भाषा पत्रव्यवहारासाठी वापरली गेली. महाराजांनी कलाकारांचा सन्मान केला; तर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या काळात मराठी साहित्य, नाट्य परंपरेला राजाश्रय मिळाला होता. त्यामुळे मराठी भाषा जागतिक स्तरावर पोहोचवायची असेल तर अशा संमेलनाची गरज असल्याचे अधोरेखित करीत मराठी भाषेला आजही राजाश्रयाची गरज असून, त्याशिवाय तिचा विकास होणार नाही, असे प्रतिपादन माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले. .मराठी भाषा विभाग आयोजित चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाच्या सांगता समारोपप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. केटीएचएम महाविद्यालयाच्या प्रांगणात कविवर्य कुसुमाग्रजनगरीत मुख्य मंडपात सलग चार दिवस हे संमेलन सुरू होते. या वेळी व्यासपीठावर विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ जब्बार पटेल, स्वागताध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे, मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, उपमहापौर विलास शिंदे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तत्पूर्वी, संगीतकार अजय अतुल यांना न्या. गवई यांच्या हस्ते कलारत्न पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. पाच लाख रुपये, ज्ञानेश्वरी, सन्मानचिन्ह, मानाचे वस्त्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. त्याचबरोबर पद्मश्री तारपा वादक भिकल्या धिंड्या यांचा सन्मान करण्यात आला..न्या. गवई म्हणाले, की महाराष्ट्रातील संत-तंत-पंतांनी लोकसंस्कृती जपली. शिवरायांनी लोककलांना आश्रय दिला. आपण मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकून सरन्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचलो व जागतिक स्तरावर विचार मांडण्याची संधी मिळाली असल्याचा अनुभव त्यांनी उपस्थितांना सांगितला. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून मराठी ही रोजगार आणि अर्थार्जनाची भाषा बनविण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करीत असल्याचे नमूद केले. मराठी राज्य विकास संस्थेचे संचालक डॉ श्यामकांत देवरे यांनी आभार मानले..‘मविप्र’ संस्थेला पुरस्कारमंत्री उदय सामंत यांनी ‘मराठी भाषेचा सेवेकरी’ पुरस्काराची घोषणा केली. मराठी भाषेसाठी भरीव योगदान देणाऱ्या युवा कार्यकर्त्याला दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जाणार असून, नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील पुरस्कार देण्याची जबाबदारी ‘मविप्र’ संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी ‘मविप्र’चे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे यांच्याकडे पाच लाखांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला असून, या रकमेच्या व्याजातून हा पुरस्कार तरुण कार्यकर्त्यांना दिला जाणार आहे..पाचवे संमेलन नागपुरातउद्योग व मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी दृकश्राव्य माध्यमाने संवाद साधत पाचवे विश्व मराठी संमेलन विदर्भात अर्थात नागपूरमध्ये होणार असल्याची घोषणा समारोपप्रसंगी केली. त्यापुढील संमेलन परदेशात घेणार असून, या संमेलनात मराठी बोली महोत्सव घेतला जाणार आहे..अजय गोगावले यांच्या गाण्याला दादसंगीतकार अजय-अतुल यांना कलारत्न पुरस्कार प्रदान केल्यावर गायक अजय गोगावले यांनी माऊली माऊली, वाटू दिसू दे.... ही गाणी सादर करीत रसिकांची दाद मिळविली..फोक आख्यान पाहण्यासाठी तोबा गर्दी!नाशिक : चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाचा समारोप रविवारी (ता. १) सायंकाळी ‘फोक आख्यान’ कार्यक्रमाने झाला. हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी नाशिकरांनी तोबा गर्दी केली होती. मुख्य मंडप हाउसफुल झाल्याने बाहेरील परिसरात प्रेक्षकांनी गर्दी करीत गंगापूर रोडवरील उड्डाणपुलालगत नाशिककरांनी गर्दी केली होती. कार्यक्रमात गेल्यावर बाहेर जाण्याचा रस्ताच नसल्याने लहान मुलांसह ज्येष्ठांचे हाल झाले. कार्यक्रम विनामूल्य असल्याने प्रेक्षकांची गर्दी अधिक झाल्याने पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..भारतासारखा बहुभाषिक देश जगाच्या पाठीवर कुठेही नाही. मराठी भाषा आणि लोकशाही वेगळी राहू शकत नाही. त्यामुळे लोकशाही बळकट करण्यासाठी आधी भाषांना बळकट करणे गरजेचे असून, त्याशिवाय लोकशाही बळकट होऊ शकत नाही. त्यासाठी मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन व गौरव करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.-डॉ. राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष.Pune Metro Expansion : कोंढवा-येवलेवाडीकरांची चांदी! आता थेट मेट्रोने प्रवास; दक्षिण पुण्याचा कायापालट करणारा 20 किमीचा 'मेगा प्लॅन' तयार, कुठून-कसा असेल मार्ग?.मराठी भाषेसाठी चार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले. येत्या काळात ही संख्या वाढायला पाहिजे. त्यासाठी नवीन कसदार साहित्यिक, कवी निर्माण व्हायला हवेत. भाषा संवर्धनात आपण कमी पडत असून, त्याची कार्यपूर्ती करण्यात कमी पडतो. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या धर्तीवर मराठी भाषा विद्यापीठाच्या जिल्हास्तरावर शाखा सुरू करून मुंबईत परप्रांतीयांसाठी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.- प्रा. राम शिंदे, सभापती, विधान परिषद.राज्य शासनाने सरसकट सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली असून, त्याची अंमलबजावणी शिक्षण विभाग करीत आहे. सीबीएसई अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास दीड पानावरून २१ पानांचा करण्यात आला असून, मराठीचा इतिहास देशपातळीवर शिकविला जाईल. मराठीची सुरुवात स्वत:च्या घरापासून करीत पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश मराठी शाळेत घ्यावा.- दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.