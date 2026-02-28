Devendra Fadnavis : मराठी भाषेला 'एआय'चे बळ! नाशिकच्या विश्व मराठी संमेलनात मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

नाशिक: विश्व मराठी संमेलनाच्या चौथ्या पर्वात नाशिकनगरीत मराठी भाषेचा उत्सव रंगला आणि नवतंत्रज्ञानाच्या साक्षीने मराठीच्या भविष्यास नवे वळण देण्याचा संकल्प व्यक्त झाला. राज्यातील शाळांमध्ये मराठी सक्तीची असताना काही ठिकाणी ती प्रभावीपणे शिकविली जात नसल्याची खंत व्यक्त करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) सहाय्याने भाषा प्रयोगशाळा उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग सुरू असल्याची घोषणा केली..गंगापूर रोड येथील केटीएचएम महाविद्यालयाच्या मुख्य प्रांगणात उभारलेल्या ‘कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजनगरी’ व ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर मुख्य मंचा’वर मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले..भाषा प्रयोगशाळांमधून संवादकौशल्य वृद्धिंगतमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला केवळ ग्रेड नव्हे, तर थेट भाषिक ज्ञानाचा अहवाल मिळाला पाहिजे. एआय-आधारित एजंटशी संवाद साधत विद्यार्थ्यांचे संवादकौशल्य विकसित होईल. या प्रयोगातून विद्यार्थ्यांना मराठी बोलण्याचा सराव, उच्चार शुद्धता, शब्दसंपत्ती आणि अभिव्यक्ती कौशल्य यांचा वैज्ञानिक आढावा मिळणार आहे..‘एआय’च्या संदर्भात त्यांनी स्पष्ट केले, की चॅट जीपीटीसारख्या माध्यमातून कविता वा लेख तयार होऊ शकतात. मात्र, ते ‘मशिन लर्निंग’वर आधारित असतात. ‘त्या साहित्यात नव्या विचारांचे स्पंदन नसते, तर दिलेल्या सूचनांची रचना असते. खरे स्पंदन आणि संवेदना सर्जनशील साहित्यकारांकडूनच उमटतात,’ असे ते म्हणाले..इतिहासाचा संदर्भ देत त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी प्रमाण भाषेचा कोश निर्माण केला, तसेच स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांनी आधुनिक महाराष्ट्रात भाषा शुद्धीकरणाची चळवळ राबविली, याची आठवण करून दिली..व्यासपीठावरील मान्यवरांची उपस्थितीसमारंभाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, उद्योग व मराठी भाषामंत्री डॉ. उदय सामंत, महापौर हिमगौरी आडके, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, खासदार राजाभाऊ वाजे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, आमदार किशोर दराडे, आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, ज्येष्ठ साहित्यिक मधू मंगेश कर्णिक, डॉ. सदानंद मोरे, मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. श्यामकांत देवरे आदी मान्यवर उपस्थित होते..कांदा प्रश्नावर लवकरच बैठकनाशिकमध्ये कांद्याचा प्रश्न तीव्र असताना आपली गाडी अडविण्याचा प्रयत्न झाला होता, अशी माहिती देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लवकरच बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. ‘महायुती सरकार नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले..पाचवे संमेलन विदर्भात?चौथे संमेलन नाशिकमध्ये होत असले, तरी हे जागतिक व्यासपीठ आहे. त्यामुळे पाचवे विश्व मराठी संमेलन विदर्भात घेण्याची मागणी त्यांनी व्यक्त केली..मराठी उपजीविकेची भाषा व्हावी : सुनेत्रा पवारउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मराठी भाषेला ज्ञान, विज्ञान आणि उपजीविकेची भाषा बनविण्याची गरज अधोरेखित केली. दिवंगत अजित पवार यांनी लंडनमध्ये महाराष्ट्र भवनासाठी पाच कोटींचा निधी दिल्याची आठवण करून त्यांनी मराठीच्या जागतिक विस्ताराची दिशा स्पष्ट केली..वर्षभरात भाषा विभागाचे काम पूर्ण : डॉ. उदय सामंतमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, की पूर्वी ६५ कोटींचा निधी असलेला मराठी भाषा विभाग आज २६५ कोटींच्या बळावर कार्यरत आहे. मराठी भवनाचे काम समुद्र परिसरातील अडचणींमुळे थोडे मागे पडले असले, तरी २७ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचा शब्द त्यांनी दिला. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने मराठी अनुवाद समिती स्थापन करून ग्रामीण साहित्याचे इतर भाषांत रूपांतर केले जाणार आहे..प्रदान करण्यात आलेले पुरस्कारडॉ. भालचंद्र नेमाडे (साहित्यभूषण पुरस्कार)श्रीनिवास कुलकर्णी (विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार)शांतीब्रह्म, गुरूवर्य मारुती बाबा कुरेकर (विशेष पुरस्कार)डॉ. दिलीप धोंडगे (डॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार- व्यक्ती)आपटे वाचन मंदिर, इचलकरंजी (डॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार- संस्था)विनोद कुलकर्णी (कविवर्य मंगेश पाडगावकर मराठी भाषासंवर्धक पुरस्कार- व्यक्ती)कर्नाटक राज्य मराठी साहित्य परिषद, कलबुर्गी (कविवर्य मंगेश पाडगावकर मराठी भाषासंवर्धक पुरस्कार- संस्था)निर्मल प्रकाशन, नांदेड (श्री. पु. भागवत पुरस्कार संस्था).Mount Abu Name Change : जगप्रसिद्ध 'माउंट अबू'सह तीन शहरांचे नामांतर; मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांची मोठी घोषणा.विशेष नोंदीनिवृत्ती महाराज समाधी संस्थानला ५० लाखांचा धनादेश (स्वीकार : राहुल महाराज साळुंखे)‘आपलं मंत्रालय’ शासकीय मासिकाचे प्रकाशनपरदेशातील बृहन्महाराष्ट्र मंडळांची संख्या १७ वरून ७५ करण्याचा मानस.शाहीर वामनदादा कर्डक मंच (रावसाहेब थोरात सभागृह)स. १० : मराठा माध्यम शाळा सक्षमीकरणदु. १२ : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मराठीतील वापर२.३० : मराठी प्रकाशनांचे बदलते प्रवाह४ : आंतरराष्ट्रीय मंच- चर्चासत्रसायं. ५.३० : बृहन्महाराष्ट्र मंडळ सादरीकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.