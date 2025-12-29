नाशिक

VN Naik Education Society : नाईक संस्थेत घटनादुरुस्तीचा पेच! वारसांना सभासदत्व मिळणार की नवीन सदस्यांना संधी?

Sharp Debate Over Membership for Heirs of Deceased Members : नाशिक येथे झालेल्या व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेच्या वार्षिक सभेत घटनादुरुस्ती, सभासदत्व आणि कार्यकारिणी रचनेवर अध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड व सभासदांमध्ये दीर्घ चर्चा झाली.
नाशिक: क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षणप्रसारक संस्‍थेची घटनादुरुस्‍ती करून मृत सभासदांच्‍या वारसांना सभासदत्व, कार्यकारिणीची २९ सदस्‍यांची संख्या घटविण्याबाबत चर्चा झाली. सभापती, खजिनदारपदाच्‍या समावेशाबाबत सभासदांनी अनुकूलता दर्शविली. सभासदांच्या जिव्हाळ्याच्या वारसांना सभासदत्वाच्या मुद्द्यास विरोध करीत नवीन सभासदत्व खुले करण्याची सूचना मांडली.

