VN Naik Education Society : नाईक संस्थेत घटनादुरुस्तीचा पेच! वारसांना सभासदत्व मिळणार की नवीन सदस्यांना संधी?

नाशिक: क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षणप्रसारक संस्थेची घटनादुरुस्ती करून मृत सभासदांच्या वारसांना सभासदत्व, कार्यकारिणीची २९ सदस्यांची संख्या घटविण्याबाबत चर्चा झाली. सभापती, खजिनदारपदाच्या समावेशाबाबत सभासदांनी अनुकूलता दर्शविली. सभासदांच्या जिव्हाळ्याच्या वारसांना सभासदत्वाच्या मुद्द्यास विरोध करीत नवीन सभासदत्व खुले करण्याची सूचना मांडली..निर्णयासाठी पुढील सभेची वाट न पाहता घटनादुरुस्तीची कालमर्यादा निश्चित करण्याचा आग्रह सभासदांनी धरला. दरम्यान, घटनादुरुस्ती व वारसांना सभासदत्व देण्याबाबत सभासदांनी आपसांत चर्चा करून महिन्याच्या आत लिखित स्वरूपात सूचना कळवाव्यात, असे आवाहन अध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड यांनी केले..व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेची वार्षिक सभा महाविद्यालयाच्या प्रांगणात रविवारी (ता. २८) संस्थेचे अध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी सभासदांच्या चर्चेला ते उत्तर देत होते. सरचिटणीस हेमंत धात्रक, उपाध्यक्ष उदय घुगे, सहचिटणीस दिगंबर गिते यांच्यासह संचालक मंडळ उपस्थित होते..सभेत घटनादुरुस्तीच्या विषयावर तब्बल दोन तास चर्चा झाली. प्रारंभी हेमंत धात्रक यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, की याबाबत ॲड. शंकरराव सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन घटनासमितीकडे १५ अर्ज प्राप्त झाले होते. कार्यकारिणी मंडळानेही सूचना मांडल्या. यानंतर समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये मृत सभासदांच्या वारसांना सभासद करणे, त्यासाठी १० मे १९९९ मधील पहिल्या निवडणुकीतील मतदारयादी गृहित धरणे, वंजारी समाजातील १८ वर्षांपुढील नाशिकच्या रहिवासी व्यक्तींना सभासद करणे, संचालक मंडळाची संख्या कमी करणे, पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकांसाठी संचालकपदाच्या किमान पाच वर्षे अनुभवाची अट निश्चितीबाबत शिफारशी असल्याचे सांगितले. .याबाबत सूचना मांडण्याचे आवाहन केले. बहुतांश सभासदांनी मृतांच्या वारसांना सभासद करण्याच्या मुद्यावर अनुकूलता दर्शविली, तर या निर्णयामुळे प्रस्थापितांचेच वारस पुन्हा सभासद होतील. त्याऐवजी समाजासाठी सभादत्व खुले करण्याची सूचना काही उपस्थितांनी मांडली. सभासदांना ओळखपत्र देण्याची प्रदीर्घ काळाची मागणी तातडीने पूर्ण व्हावी, दरम्यान, काही सभासदांनी समाजासाठी सभासदत्व खुले करण्याची सूचना मांडली, तर काहींनी विश्वस्तपद कमी करण्याचे सुचविले. सदस्य श्री. आव्हाड यांनी घटनेत वारंवार बदल होत नसल्याने काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावेत, असे सांगितले..संस्थेचे 'आधारस्तंभ' ठरविणार...संस्थेच्या जडणघडणीत वडिलांचे योगदान देऊनही त्यांचे छायाचित्र अहवालात नाही. संस्था कार्यालयातूनही छायाचित्र काढल्याची खंत रमेश नागरे यांनी व्यक्त केली. इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर हेमंत धात्रक यांनी छायाचित्र सहभागी करण्याबाबतचे आश्वासन दिले. मात्र 'संस्थेचे आधारस्तंभ' नक्की कोण, याबाबत व्याख्या ठरविण्याची गरज निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत डॉ. धर्माजी बोडके यांच्यासह अकरा सदस्यीय समिती गठीत करून त्यांना निर्णयाचे अधिकार देत असल्याचे धात्रक यांनी सांगितले..कोणताही ठोस निर्णय नाहीसभेच्या शेवटी कोंडाजीमामा आव्हाड म्हणाले, की आजच्या सभेला बरेच सभासद गैरहजर आहेत. घटनादुरुस्तीबाबत व वारसांना सभासदत्व देण्याबाबत सभासदांनी आपसांत चर्चा करून एक महिन्याच्या आत लिखित स्वरूपात सूचना कळवाव्यात. यासंदर्भात कुठलाही ठोस निर्णय जाहीर न करता सभा संपल्याचे त्यांनी जाहीर केले..पुण्यात भाजपने दिवंगत नेत्यांच्या कुटुंबीयांना दिलं तिकीट, निष्ठावंत नाराज; बंडखोरीची शक्यता.सभासदांच्या सूचना अशालक्ष्मण सांगळे ः घटनादुरुस्ती, मृतांच्या वारसांना सभासदत्वावर विशेष सभा घेत त्वरितनिर्णय घ्यावा.भास्कर उगले ः आर्थिक बाबी हाताळणीसाठी खजिनदारपदाची निर्मिती करावी.बंडूनाना भाबड ः सभासदांच्या संख्येनुसार तालुकानिहाय संचालक संख्या करावी.भाऊसाहेब कापसे ः विश्वस्तांना विश्वासात घेत निर्णय घ्यावेत.बापू घुगे ः उमेदवारांना केवळ दोनच टर्म निवडणूक लढविण्याबाबत मर्यादानिश्चित करावी.बाळासाहेब गामणे ः सभासदांचे पत्ते अद्ययावत करण्यात यावेत.आनंदा शेळके ः कार्यकारिणी मंडळाला कुठलेही मानधन दिले जात नाही, कार्यकारिणी संख्या कमी करू नये.इंद्रकला साबळे ः कार्यकारिणीत किमान पाच महिला प्रतिनिधींना संधी द्यावी.उल्हास कुटे ः लॉटरी पद्धतीने दर वर्षी ५० नवीन सभासद करावे. कार्यकारिणी कमाल मर्यादा २१ करावी.जे. डी. केदार ः वारसांना सभासदत्वाऐवेजी नव्यांना संधी द्यावी. सभासदसंख्या दहा हजारांपर्यंत वाढवा.संतोष कथार ः हयात सभासदांना त्यांचे वारसदार ठरविण्याचा अधिकार दिल्यास संभाव्य वाद टळतील..धात्रक यांनी मांडला लेखाजोखा..शाळांमध्ये एकूण १६० च्या एनसीसी बॅचला परवानगीऔषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात १०० टक्के प्रवेशमुख्य प्रांगणात प्रत्येकी १५० मुला-मुलींचे वसतिगृहवसतिगृह उभारणीसाठी २० कोटींचा आराखडामखमलाबादच्या मराठी शाळेत विद्यार्थी संख्या ५०० हून एक हजारवर.