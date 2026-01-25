Nashik News : लोकशाहीचा उत्सव की उदासीनता? नाशिकमध्ये आजही ३५ टक्के मतदार मतदानापासून दूर!

नाशिक: देशाचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असताना मतदानाबद्दल आजही सर्वसामान्यांमध्ये उदासीनता दिसून येते. नुकत्याच पार पडलेल्या नाशिक महापालिका निवडणुकीत ५७ टक्के मतदानाची नोंद झाली. २००९ पासून आतापर्यंत विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात सरासरी ३५ टक्के मतदार हे त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावत नसल्याचे समोर आले आहे. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चिंताजनक आहे..लोकशाही बळकटीच्या दृष्टीने प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावणे हे आद्यकर्तव्य आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोग, शासन आणि प्रशासन नेहमीच आग्रही असते. मतदारांमध्ये मतदानाबाबत दर वर्षी जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत असतात. मात्र, त्यानंतरही प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदार हा घराबाहेर पडून केंद्रावर जाऊन मतदानाचा हक्क बजावण्यास धजावत नाही..जिल्ह्यातील गेल्या काही निवडणुकांतील मतदानाची टक्केवारी पाहिल्यास हे आकडे चिंताजनक आहेत. २०२४ च्या एप्रिल- मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नाशिक मतदारसंघात ६४.३०, तर दिंडोरीत ६५.८७ टक्के मतदारांनी हक्क बजावला. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीत विक्रमी ६९.१२ टक्के मतदान झाले. .२००९ पासूनच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता ६५ टक्क्याच्या पलिकडे मतदान झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत केवळ ५७ टक्के मतदान नोंदविले गेले. २०१७ च्या तुलनेत त्यात पाच टक्क्यांची घट झाली. बळकट लोकशाहीच्या अनुषंगाने नक्कीच हे आकडे आशादायक नाही..महिला मतदार टक्का वाढलानाशिक जिल्ह्यात २०२४ पूर्वी दर एक हजार पुरुष मतदारांमागे सुमारे ९२५ महिला मतदार होत्या. पण, जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या विशेष मोहिमांमधून महिला मतदार नोंदणीला प्राधान्य दिले. प्रशासनाच्या या प्रयत्नाचे यश म्हणजे आज जिल्ह्यात एक हजार पुरुष मतदारांमागे ९४३ महिला मतदार आहेत..मतदारयाद्या दुरुस्ती मोहीममतदारयाद्यांमधील बोगस व दुबार, तसेच मृत मतदारांवरून सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले आहे. त्यामुळे आयोगाने एक पाऊल पुढे येत विशेष मतदार मोहीम हाती घेतली आहे. .National Voters Day 2026: दरवर्षी 25 जानेवारीलाच का साजरा केला जातो 'राष्ट्रीय मतदार दिन'? जाणून घ्या इतिहास .त्यात २००२ च्या मतदारयाद्या ग्राह्य धरून त्यानंतर नोंदणी केलेल्या सर्व मतदारांची पडताळणी केली जाईल. जिल्ह्यात २००२ मध्ये ३० लाख ४९ हजार मतदार होते. आज ही संख्या ५१ लाख ५१ हजार ९४० वर पोहचली आहे. म्हणजेच २१ लाख दोन हजार ९४० मतदारांची पडताळणी लवकरच सुरू होईल..जिल्ह्यातील सध्याची मतदारसंख्याएकूण : ५१ लाख ५१ हजार ९४०पुरुष : २६ लाख ५१ हजार २९१महिला : २५ लाख ५०७ महिलातृतीयपंथी : १४२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.