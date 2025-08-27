Crime News : वाडीवऱ्हे पेट्रोल पंप दरोडा: तिघा संशयितांना अटक, स्थानिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई

वाडीवऱ्हे: वाडीवऱ्हे- आहुर्ली रस्त्यावरील भंबाळा फाटा (मुरंबी शिवार) येथील पेट्रोल पंपावर कोयत्याने मारहाण करीत जबरी लूट करणाऱ्या तिघा संशयित आरोपींना स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. संशयितांकडून इतर चोरीच्या गुन्ह्यांची देखील माहिती मिळाली आहे. चार दिवसात या चोरीचा शोध लावणाऱ्या स्थानिक गुन्हे शाखेचे कौतुक होत आहे. .वाडीवऱ्हे आहुर्ली रस्त्यावर भंबाळा फाटा येथे असलेल्या पेट्रोलपंपावर मध्यरात्री दुचाकीवरून आलेल्या दोन संशयितांनी पेट्रोल टाकण्याचे नाटक करत पंपावर काम करणाऱ्या कामगारावर कोयत्याने हल्ला करत त्याच्याकडील रोख रकमेची बॅग चोरून नेली. याबाबत वाडीवऱ्हे पोलिस ठाण्याला गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील व अप्पर पोलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर यांनी घटनेचा तपास करण्याच्या सूचना स्थानिक गुन्हे शाखेला दिल्या होत्या. .त्यानुसार पोलिस निरीक्षक रवींद्र मगर यांच्या पथकाने पुरावे गोळा करत व गुप्त माहितीद्वारे दत्तू प्रकाश महाले (१९, रा. गणेशगाव, ता. त्र्यंबकेश्वर) व एक विधी संघर्ष संशयिताला ताब्यात घेत सखोल चौकशी केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यांचा आणखी एक साथीदार गणेश बाळू वाघ (२६, रा. आळवंड, ता. त्र्यंबकेश्वर) यालाही अटक करण्यात आली. .त्यांनी वैतरणा येथे तसेच हरसूल येथील बचतगटाच्या पैशांचे कलेक्शन करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांना रस्त्यात अडवून त्यांच्याकडून रोख रक्कम व मोबाईल फोन लुटल्याचेही कबूल केले. त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली पल्सर मोटरसायकल जप्त करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून चोरीच्या तीन गुणांची उकल स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली आहे..Sangli Traffic : सांगलीला जाताय तर थांबा!, १० दिवस असा असेल वाहतुकीत बदल; एका क्लिकवर समजेल वाहतूक मार्ग.पोलिस निरीक्षक रवींद्र मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक प्रकाश भालेराव, सुदर्शन बोडके, पोलिस अंमलदार प्रवीण काकड, संतोष दोंदे, रावसाहेब कांबळे, योगिता काकड, नवनाथ शिरोळे, मयूर कांगणे, विकास गिते, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहिरम, संदीप नागपुरे यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.