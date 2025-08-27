नाशिक

Crime News : वाडीवऱ्हे पेट्रोल पंप दरोडा: तिघा संशयितांना अटक, स्थानिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई

Wadiwarhe Petrol Pump Attack and Robbery : वाडीवऱ्हे-आहुर्ली रस्त्यावर पेट्रोल पंपावर झालेल्या जबरी लूट प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तीन संशयित आरोपींना अटक केली आणि चोरीची रोख रक्कम व पल्सर मोटरसायकल जप्त केली.
वाडीवऱ्हे: वाडीवऱ्हे- आहुर्ली रस्त्यावरील भंबाळा फाटा (मुरंबी शिवार) येथील पेट्रोल पंपावर कोयत्याने मारहाण करीत जबरी लूट करणाऱ्या तिघा संशयित आरोपींना स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. संशयितांकडून इतर चोरीच्या गुन्ह्यांची देखील माहिती मिळाली आहे. चार दिवसात या चोरीचा शोध लावणाऱ्या स्थानिक गुन्हे शाखेचे कौतुक होत आहे.

