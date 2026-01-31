Wani News : कोशिंबे शिवारात गोवंश रक्षकांवर जीवघेणा हल्ला; तस्करांनी गाड्या फोडल्या, गावठी कट्टा दाखवून दिली धमकी

वणी: कोशिंबे शिवारात गोवंश असलेल्या पिकअपचा पाठलाग करणाऱ्या गोवंश रक्षकांवर जीवघेणा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. संशयितांनी कोयता, तलवार आणि गावठी कट्ट्याचा धाक दाखवत वाहनांची तोडफोड केली आणि घटनास्थळावरून पसार झाले. या प्रकरणी वणी पोलीस ठाण्यात चार संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सिडको येथील रहिवासी आणि गोवंश रक्षक नितीन गोविंद पाटील यांना कोशिंबे शिवारात कत्तलीसाठी गोवंशाची अवैध वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्याच्या आधारे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोशिंबेजवळ पीकअपचा (एमएच ४१, एयू ५५२४) पाठलाग सुरू केला. पाठलाग सुरू असतानाच अचानक पाठीमागून एक विनाक्रमांकाची पिकअप आणि अर्टीगा (एमएच ४८ एफ ४५५५) कार आली. .पुढे चालणाऱ्या गोवंश वाहतुकीच्या पिकअप चालकाने अचानक वाहन रिव्हर्स घेऊन गोवंश रक्षकांच्या गाडीला जोरात धडक दिली. त्यानंतर अर्टिगा कारमधील संशयितांनी खाली उतरून गावठी कट्टा, तलवार आणि कोयत्याचा धाक दाखवला तसेच गोवंश रक्षकांच्या वाहनाचे नुकसान केले. .Mumbai Fraud: टॅक्सीचालकाकडून परदेशी महिलेची फसवणूक, तरीही भारतासाठी स्तुतीसुमने; म्हणाली- दोन भामट्यांमुळे....गोवंश असलेली पिकअप आणि इतर वाहनांसह आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले. नितीन पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वणी पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. यात इजाजखान जंबारखान उर्फ इजाज पंखा (रा. अभोणा, ता. कळवण), इरफान गफूर शेख उर्फ इरफान काळ्या, संशयित पिकअप चालक आणि इतर चार अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे. भरदिवसा बेकायदेशीर शस्त्रांचा वापर करून गोवंश तस्करांनी केलेल्या या कृत्यामुळे गोवंश रक्षकांमध्ये आणि परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..पोलिसांना समजत का नाही?वणी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून मोठ्या प्रमाणात गोवंशांची कत्तलीसाठी वाहतूक होत असल्याचे प्रकार घडत असताना गोरक्षकांना याबाबतची माहिती मिळते, पण पोलिस याबाबत अनभिज्ञ कसे असू शकतात असा प्रश्न नागिरकांमध्ये उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.