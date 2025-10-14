नाशिक

Wani News : 'स्मार्ट रेशनकार्ड'च्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक लूट! १०० रुपये घेऊन फक्त वहीत नोंद

Wani: Fake Smart Ration Card Scam Exposed : वणी शहरात 'जुने रेशनकार्ड बंद होणार असून, नवीन स्मार्ट रेशनकार्ड काढणे बंधनकारक आहे,' अशी खोटी माहिती देऊन रेशनकार्डधारकांची आर्थिक लूट करणाऱ्या तरुणांचा प्रकार उघडकीस आला.
ration card

ration card

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वणी: शहरात ‘जुने रेशनकार्ड बंद होणार असून, नवीन स्मार्ट रेशनकार्ड काढणे बंधनकारक आहे,’ अशी खोटी माहिती देऊन काही तरुणांनी रेशनकार्डधारकांची आर्थिक लूट केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रेशन दुकानांसमोर बसून हे तरुण नागरिकांकडून प्रत्येकी शंभर रुपये आकारून केवळ वहीत माहिती नोंदवत होते.

Loading content, please wait...
Wani
Nashik
maharashtra
Ration Card
vani
awareness
Government scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com