Wani News : 'स्मार्ट रेशनकार्ड'च्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक लूट! १०० रुपये घेऊन फक्त वहीत नोंद

वणी: शहरात 'जुने रेशनकार्ड बंद होणार असून, नवीन स्मार्ट रेशनकार्ड काढणे बंधनकारक आहे,' अशी खोटी माहिती देऊन काही तरुणांनी रेशनकार्डधारकांची आर्थिक लूट केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रेशन दुकानांसमोर बसून हे तरुण नागरिकांकडून प्रत्येकी शंभर रुपये आकारून केवळ वहीत माहिती नोंदवत होते..शासनाच्या योजनांविषयी पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेक रेशनकार्डधारकांनी पैसे दिले. जागरूक नागरिकांना ही बाब लक्षात येताच त्यांनी या घटनेचा उलगडा केला. चौकशीदरम्यान, एका तरुणाने आपले सीएससी सेंटर असून, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी असल्याचा खोटा दावा केला..मात्र, अधिक विचारणा झाल्यावर तो गोंधळला आणि नंतर 'पत्र घेऊन येतो' असे सांगून पसार झाला. स्वस्त धान्य दुकानदारांनाही याबद्दल माहिती नव्हती. या प्रकरणाची माहिती सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गायत्री जाधव यांना देण्यात आली. त्यांनी चौकशी केली असता संबंधितांनी आम्ही पूर्ण जिल्ह्यात काम करतो, असा दावा केला..दिंडोरी तालुका पुरवठा अधिकारी अक्षय लोहकर यांनी सांगितले की, सध्या स्मार्ट रेशनकार्डची कोणतीही योजना किंवा कार्यक्रम शासनाने सुरू केलेला नाही. नागरिकांनी अशा अफवांना बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले आहे. या फसवणुकीच्या नव्या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. वणी पोलिस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. नागरिकांनी संशयास्पद व्यक्तींना पैसे न देता थेट स्वस्त धान्य दुकान किंवा पुरवठा विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.स्मार्ट रेशनकार्ड हे मोफत डाउनलोड करता येते. त्यासाठी कोणतीही सक्ती नाही. असे कोणी चुकीच्या पद्धतीने पैसे मागून कार्ड देण्याचे आश्वासन देत असेल, तर नागरिकांनी फसू नये. वणी येथे घडलेला प्रकार चुकीचा आहे. अशा कोणत्याही घटनेबाबत तत्काळ तहसीलदार किंवा पुरवठा शाखेशी संपर्क साधावा.- अक्षय लोहकर, पुरवठा अधिकारी, दिंडोरी.