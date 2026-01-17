नाशिक

Nashik Municipal Election : प्रभाग २७ मध्ये फेरमतमोजणीवरून वाद; मतमोजणी केंद्राबाहेर आंदोलन

Recount Demand Sparks Tension at Nashik Vote Counting Centre : निवडणूक मतमोजणीदरम्यान भाजपच्या उमेदवार प्रियांका दोंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आशा खरात यांचा पराभव केल्यानंतर मतमोजणीवरून वाद निर्माण झाला.
Nashik Municipal Election

Nashik Municipal Election

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नवीन नाशिक: प्रभाग क्रमांक २७ अंतर्गत राजे छत्रपती संभाजी स्टेडियम येथे शुक्रवारी (ता. १६) सुरू असलेल्या निवडणूक मतमोजणीदरम्यान भाजपच्या उमेदवार प्रियांका दोंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आशा खरात यांचा पराभव केल्यानंतर मतमोजणीवरून वाद निर्माण झाला. पराभूत उमेदवार आशा खरात यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. पवन दत्ता यांच्याकडे फेरमतमोजणी करण्याची मागणी केली.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
election
cctv
Vote
cctv footage
Municipal election

Related Stories

No stories found.