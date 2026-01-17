Nashik Municipal Election : प्रभाग २७ मध्ये फेरमतमोजणीवरून वाद; मतमोजणी केंद्राबाहेर आंदोलन

नवीन नाशिक: प्रभाग क्रमांक २७ अंतर्गत राजे छत्रपती संभाजी स्टेडियम येथे शुक्रवारी (ता. १६) सुरू असलेल्या निवडणूक मतमोजणीदरम्यान भाजपच्या उमेदवार प्रियांका दोंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आशा खरात यांचा पराभव केल्यानंतर मतमोजणीवरून वाद निर्माण झाला. पराभूत उमेदवार आशा खरात यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. पवन दत्ता यांच्याकडे फेरमतमोजणी करण्याची मागणी केली..या वेळी आशा खरात यांचे पती प्रशांत खरात यांनी प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी प्रशांत खरात यांना मतदान कक्षातून बाहेर काढले. त्यानंतर डॉ. पवन दत्ता यांनी फेरमतमोजणीसंदर्भात रीतसर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. दरम्यान, सायंकाळी सुमारे पाच वाजता राजे छत्रपती संभाजी स्टेडियमच्या मतमोजणी कक्षाबाहेर प्रशांत खरात यांच्या समर्थकांनी मोठी गर्दी केली..रस्त्यावर बसून त्यांनी पोलिस व प्रशासनाविरोधात जोरदार निदर्शने केली. ‘लोकशाही बळकट करा’, ‘पुनर्मतमोजणी झालीच पाहिजे, अन्यथा हटणार नाही’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. यामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करून सतर्कता वाढवली. याच दरम्यान प्रभाग २७ मधील तीन उमेदवारांसह प्रशांत खरात हे मतमोजणी कक्षात प्रशासनासोबत चर्चा करत असताना बाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले..Latur Municipal Election Result : दोन माजी महापौरांचा विजय; तर दोघांचा झाला पराभव.सायंकाळी साडेसातपर्यंत आंदोलकांनी एकाच ठिकाणी ठिय्या मांडल्याने मतमोजणी कक्षाबाहेर गोंधळ आणि तणावपूर्ण वातावरण कायम होते. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी पोलिसांकडून बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत होते.सीसीटीव्ही तपासण्याची मागणीआशा खरात यांचे पती प्रशांत खरात यांनी फेरमोजणीसाठी मागणी केलेली असतानाही सीसीटीव्ही फुटेज पुन्हा बघण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.