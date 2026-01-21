नाशिक

Nashik Municipal Election : प्रभाग २७ 'अ' चा निकाल संशयाच्या भोवऱ्यात? निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी

Recount Demand Rejected in Ward 27 A : नाशिक महापालिका निवडणुकीत प्रभाग २७ 'अ' मधील फेरमतमोजणीची मागणी फेटाळल्याच्या निषेधार्थ उमेदवार आशा खरात आणि प्रशांत खरात यांच्या नेतृत्वाखाली गौतमनगर येथील रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: प्रभाग क्रमांक २७ ‘अ’मध्ये मतमोजणी प्रक्रियेत उमेदवाराने केलेली फेरमतमोजणीची लेखी मागणी कोणतेही ठोस कारण न देता फेटाळण्यात आल्याने लोकशाही हक्कांचे सरळ उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अन्यायाविरोधात अंबड येथील गौतमनगरवासीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत ‘फेरमतमोजणी झालीच पाहिजे’ अशी ठाम मागणी लावून धरली.

