Nashik Municipal Election : प्रभाग २७ 'अ' चा निकाल संशयाच्या भोवऱ्यात? निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी

नाशिक: प्रभाग क्रमांक २७ 'अ'मध्ये मतमोजणी प्रक्रियेत उमेदवाराने केलेली फेरमतमोजणीची लेखी मागणी कोणतेही ठोस कारण न देता फेटाळण्यात आल्याने लोकशाही हक्कांचे सरळ उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अन्यायाविरोधात अंबड येथील गौतमनगरवासीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत 'फेरमतमोजणी झालीच पाहिजे' अशी ठाम मागणी लावून धरली..महापालिका निवडणुकीतील मतमोजणी शुक्रवारी (ता. १६) पार पडली. सिडकोतील प्रभाग २७ 'अ'मध्ये उमेदवार आशा खरात यांनी नियमाप्रमाणे लेखी स्वरूपात फेरमतमोजणीची मागणी केली होती. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी पवनदत्ता यांनी ही मागणी कोणतेही स्पष्ट कारण न देता नाकारली. या निर्णयाविरोधात उमेदवाराचा पती प्रशांत खरात यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (ता. २०) अंबडपासून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला..मोर्चादरम्यान जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात, संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत मुक्त, निःपक्ष व पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. .निवडणूक निर्णय अधिकारी पवनदत्ता यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे निलंबन करावे, तसेच दोषी आढळल्यास कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. पुढील तीन दिवसांत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनासह न्यायालयीन लढा देण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला. मोर्चामुळे सीबीएस ते अशोक स्तंभ मार्गावर तब्बल तासभर वाहतूक ठप्प झाली होती..'लोकशाही जिंदाबाद'च्या घोषणांनी परिसर दणाणलाया मोर्चात मोठ्या संख्येने महिला व युवक सहभागी झाले होते. 'आम्हाला न्याय द्या', 'लोकशाही जिंदाबाद', 'फेरमतमोजणी झालीच पाहिजे', 'मतदान आमच्या हक्काचे' अशा जोरदार घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला..BMC Election 2026: मुंबई मनपात भाजप विरुद्ध ठाकरे! ३० वर्षांनी विरोधी पक्षात बदल, ठाकरेंकडून 'या' नावाची चर्चा ?.मतमोजणीची प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यातनिकालाच्या दिवशी मतमोजणी केंद्रात स्पीकरद्वारे कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही, तसेच निकाल दर्शविण्यासाठी स्क्रीन अथवा डिजिटल डिस्प्लेची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे संपूर्ण मतमोजणी प्रक्रिया संशयास्पद ठरली असून, मतदारांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. हे प्रकरण केवळ निवडणूक नियमांचे नव्हे, तर लोकशाही प्रक्रियेवर घाला घालणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संविधानाच्या कलम ३२६ अंतर्गत मतदानाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत प्रभाग २७ 'अ'मध्ये तत्काळ फेरमतमोजणी घेण्याची मागणी करण्यात आली..