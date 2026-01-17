Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा निकाल: कुठे जल्लोष तर कुठे संताप; दिग्गज नेत्यांच्या वारसांना मतदारांनी नाकारले

इंदिरानगर: एबी फॉर्मच्या गोंधळामुळे शहरासह राज्यातील ‘हाय व्होल्टेज’ ठरलेल्या एका लढतींपैकी असलेल्या प्रभाग क्रमांक २९ मधील लढतीत अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे यांनी भाजपचे उमेदवार आणि ज्येष्ठ नेते सुधाकर बडगुजर यांचे पुत्र दीपक यांचा सात हजार ७६९ मतांनी पराभव केला. शहाणे यांना १४ हजार २८४, तर बडगुजर यांना सहा हजार ५१५ मते मिळाली. प्रभागातील इतर तीन जागा भाजपला मिळाल्या. .इतर तीन प्रभागांत डॉ. योगिता हिरे, यांनी शिवसेनेच्या श्रद्धा पाटील यांचा, छाया देवांग यांनी शिवसेनेच्या सुमन सोनवणे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या मोनिका वराडे यांचा तर भूषण राणे यांनी शिवसेनाच्या (उबाठा) देवा वाघमारे आणि शिवसेनेच्या जितेंद्र जाधव यांचा पराभव केला. प्रभागातील माय माऊली आणि मित्र परिवाराने दिलेल्या खंबीर साथ मुळे हा विजय मिळाल्याचे प्रतिक्रिया शहाणे यांनी नोंदवली असून या सर्वांच्या निर्णयानुसार पुढील निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले..प्रभाग २७ मध्ये गोंधळभाजपच्या प्रियांका दोंदे यांच्याकडून ५६० मतांनी पराभूत झालेल्या राष्ट्रवादीच्या आशा खरात यांची फेर मतमोजणीची मागणी निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. पवन दत्ता यांनी फेटाळून लावली. आपण लोकशाहीचा गळा घोटत आहात. ही हुकुमशाही आहे असे आरोप त्यांनी केला. यानंतर संतप्त झालेल्या श्री. खरात यांना पोलिसांनी उचलून मतमोजणी केंद्राबाहेर नेले. .तर २७ मधील इतर प्रभागातील दुसऱ्या तीन जागांपैकी ब गटातून राष्ट्रवादीचे किरण राजवाडे यांनी भाजपच्या ज्योती कवर आणि मनसेच्या किरण खाडम यांचा पराभव केला. तर महिलांच्या मागास प्रवर्ग गटातून शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका किरण दराडे यांनी भाजपच्या माजी नगरसेविका कावेरी घुगे यांचा पराभव केला. तर पुरुषांच्या सर्वसाधारण जागेवर शिवसेनेचे नितीन दातीर निवडून आले. त्यांनी भाजपच्या रामदास दातीर आणि काँग्रेसच्या लक्ष्मण जायभावे यांचा पराभव केला..प्रभाग ३१ मध्ये फिफ्टी-फिफ्टीप्रभाग क्रमांक ३१ मध्ये अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकीत भाजपच्या डॉ.पुष्पा पाटील नवले यांना अवघ्या ३२३ मतांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वैशाली दळवी यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा.तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या भाजप बंडखोर सोनाली नवले यांनी घेतलेल्या तब्बल ५४२३ मतांचा त्यांना जबर फटका बसला..शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका संगीता जाधव देखील या गटातून पराभूत झाल्या. पुरुषांच्या अ गटातून माजी नगरसेवक भगवान दोंदे यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे सुनील कोथमिरे आणि शिवसेना उबाठाचे संदीप दोंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या अविनाश शिंदे यांचा पराभव केला. महिलांच्या ब गटातून देखील भाजपच्या माजी नगरसेविका पुष्पा आव्हाड यांचा पराभव झाला. माधुरी डेमसे यांनी त्यांच्यासह शिवसेनेच्या अर्चना गामने यांचा पराभव केला. ड गटातून भाजपचे बाळकृष्ण शिरसाठ यांनी मनसे शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे, माझी नगरसेवक सुदाम डेमसे यांचा पराभव केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.