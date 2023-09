Nashik News : पोलिस ठाण्यात आलेल्या तक्रार अर्जाची शहानिशा करून फिर्याद दाखल करून घेण्याचे आदेश पोलिस आयुक्तांनी दिलेले असूनही काही गुन्ह्यांच्या तक्रारींची उशिराने फिर्याद दाखल केल्याबाबतची नोंद आयुक्तालयाच्या नियंत्रण कक्षाकडे येणाऱ्या माहितीतून समोर आली आहे.

त्याची आयुक्तालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित पोलिस ठाण्यांकडे खुलासा मागवितानाच, तक्रारींची तात्काळ फिर्याद दाखल करण्याची ताकीद आयुक्तांनी दिली आहे. (Warning from police commissioner about late registration of crimes Serious consideration of records coming to control room Nashik)

बऱ्याचदा पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून दुचाकी वा अन्य वस्तू चोरीची तक्रार घेऊन फिर्यादी जातात. त्यावेळी पोलिसांकडून तक्रारीनुसार फिर्याद दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते.

अथवा, दोन दिवसांनी येण्यास सांगितले जाते. त्यानुसार तक्रारदार पुन्हा दोन-तीन दिवसांनी पोलिस ठाण्यात आल्यास फिर्याद घेतली जाते आणि विलंबाचे कारण तक्रार उशिराने आल्याने विलंब असे नमूद केले जाते.

शहरातील गुन्ह्यांची माहिती पोलिस ठाण्यांकडून आयुक्तालयाच्या नियंत्रण कक्षाला पाठविली जाते. या गुन्ह्यांच्या नोंदीमध्ये अनेकदा तक्रार विलंबाने होण्यामागे उशिराचे कारण दिले जाते. याची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली.

त्याबाबत आयुक्तालयाकडून पोलिस ठाण्यांकडे विचारणा करून खुलासा मागविण्यात आला. यामध्ये दुचाक्या चोरीचे गुन्हे उशिराने दाखल झाल्याचे आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आले आहे.

त्यावरून आयुक्तांनी पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना समज देतानाच गुन्ह्यांची नोंद करण्यात दिरंगाई न करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.