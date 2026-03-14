नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिककरांनो सावधान! महापालिकेच्या सर्वेक्षणात दीड लाखांहून अधिक नळजोडण्या आढळल्या नियमबाह्य

Nashik Municipal Corporation Completes Water Connection Survey : नाशिक महापालिकेच्या नळजोडणी सर्वेक्षणात शहरातील १ लाख ६५ हजारांहून अधिक नळजोडण्या नियमबाह्य असल्याचे आढळले असून अनेक घरांमध्ये जलमापक नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
नाशिक: पाणीगळती रोखण्याबरोबरच ग्राहकांना पाणीपट्टी देयके वेळेत हाती मिळून उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिकेकडून सुरू करण्यात आलेले नळजोडणीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. सर्वेक्षणात एक लाख ६५ हजार ७०७ नळजोडणी धारकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याची बाब समोर आली आहे, तर ७४,४६३ जलमापक नियमानुसार कार्यरत आहेत.

