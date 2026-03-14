Nashik Municipal Corporation : नाशिककरांनो सावधान! महापालिकेच्या सर्वेक्षणात दीड लाखांहून अधिक नळजोडण्या आढळल्या नियमबाह्य

नाशिक: पाणीगळती रोखण्याबरोबरच ग्राहकांना पाणीपट्टी देयके वेळेत हाती मिळून उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिकेकडून सुरू करण्यात आलेले नळजोडणीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. सर्वेक्षणात एक लाख ६५ हजार ७०७ नळजोडणी धारकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याची बाब समोर आली आहे, तर ७४,४६३ जलमापक नियमानुसार कार्यरत आहेत. .गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणातून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. धरणातून कच्चे पाणी उचलून जलशुद्धीकरण केंद्रात आणले जाते. शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर १३५ जलकुंभाच्या माध्यमातून घरोघरी पाणी पुरविले जाते. २० ते २२ दशलक्ष घनफूट पाणी दररोज धरणातून उचलले जाते. परंतु त्या तुलनेत महापालिकेला महसुल प्राप्त होत नाही. .दहा वर्षांपूर्वी पाणी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात ४४ टक्के पाणी हिशोबबाह्य असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. पाणीपुरवठा योजनांवर होणारा खर्च व प्राप्त होणारा महसुल यात जवळपास ५० कोटी रुपयांची तफावत आढळून आली होती. पाणीपट्टी वसुलीतील तोट्या ग्राहकांना वेळेत देयके प्राप्त होत नसल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली होती. .पाण्याचा अचूक हिशोब ठेवण्याबरोबरच महसुलात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने नळ जोडणी शोधण्याची मोहीम राबविण्यात आली. पुणे स्थित क्रॅनबेरी या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. नोव्हेंबर २०२४ पासून शहरात सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले. सर्वेक्षणात २,४०,१७० नळ जोडण्या तपासण्यात आल्या. यामध्ये १, ६५, ७०७ नळ जोडणी नियमबाह्य असल्याचे आढळले. तर ७४,४६३ नळ जोडण्याचे जलमापक (मीटर) नियमानुसार सुस्थितीत आढळले. ३७ हजार नळजोडणीधारकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. १५, ९६७ नळजोडणीला मीटर नसल्याचे आढळले.