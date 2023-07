Water Crisis: चणकापूर, हरणबारीच्या जलसाठ्यात वाढ! गिरणातील जलसाठ्यात मात्र घट

By

Water Crisis : कसमादे परिसरात यावर्षी पावसाने काहीशी ओढ दिली आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या दमदार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पेरणींची कामे सुरु झाली आहेत. शहरासह कसमादेतील लहान -मोठ्या ५२ पाणीपुरवठा योजनांना वरदान ठरलेल्या चणकापूर धरणातील जलसाठ्यात २७६ दशलक्ष घनफूट पाणी वाढले आहे.

२७ जूनला धरणातील जलसाठा ६६५ दशलक्ष घनफूट होता. ९ जुलैला तो ९४१ दशलक्ष घनफुटावर पोहोचला आहे. धरणात २७६ दशलक्ष घनफुटाने जलसाठा वाढला असून धरण ३९ टक्के भरले आहे. (Water Crisis Chankapur increase in Haranbari water supply decrease in water storage in girna dam nashik)

मोसम खोऱ्यासाठी वरदान ठरलेल्या हरणबारी धरणातील जलसाठ्यातही वाढ झाली आहे. धरण पाणलोट क्षेत्रात बऱ्यापैकी पाऊस झाल्याने धरणातील जलसाठा ४०५ वरुन ४९९ दशलक्ष घनफूट झाला आहे.

९४ दशलक्ष घनफूट जलसाठा वाढला असून धरण ४३ टक्के भरले आहे. केळझर धरणात १७ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा वाढला आहे. जलसाठा १८६ वरुन २०३ दशलक्ष घनफुटावर पोचला आहे.

पुनंद धरणातील जलसाठ्यातही १४९ दशलक्ष घनफुटाने वाढ झाली आहे. ४४४ वरून जलसाठा ५९३ दशलक्ष घनफूट झाला आहे. धरण ४५ टक्के भरले आहे. कसमादेतील नाग्यासाक्या व माणिकपुंज ही दोन्ही धरणे कोरडी ठाक आहेत.

उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे असलेल्या गिरणा धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ झालेली नाही. १८ हजार ५०० दशलक्ष घनफूट जलसाठा क्षमता असलेल्या धरणात २७ जूनला ४ हजार ५९ दशलक्ष घनफूट पाणी होते.

९ जुलैला जलसाठा ३ हजार ७०९ दशलक्ष घनफूट झाला आहे. गिरणा धरणातून मालेगावसह विविध पाणीपुरवठा योजनांना पाणीपुरवठा केला जातो. धरणात ३ हजार दशलक्ष घनफूट मृतसाठा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

९ जुलैला जलसाठा ३ हजार ७०९ दशलक्ष घनफूट झाला आहे. गिरणा धरणातून मालेगावसह विविध पाणीपुरवठा योजनांना पाणीपुरवठा केला जातो. धरणात ३ हजार दशलक्ष घनफूट मृतसाठा आहे.

कसमादे परिसरात मुसळधार पाऊस झाल्यानंतरच गिरणा व मोसम या दोन प्रमुख नद्यांना पुरपाणी येते. चणकापूर, हरणबारी, केळझर, पुनंद ही धरणे ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर नद्यांमधून विसर्ग सुरु होतो.

यानंतरच गिरणा धरणातील जलसाठा वाढतो. सद्यपरिस्थितीत धरण पाणलोट क्षेत्रांसह कसमादेत मुसळधार पाऊस झालेला नाही. दोन- तीन रिमझिम पावसाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांना पेरण्यांना सुरवात केली आहे. त्यामुळे धरणांमधील जलसाठ्यात पुरेशी वाढ झालेली नाही.

कसमादेतील धरणांची सध्याची परिस्थिती

धरण - आजचा जलसाठा (दशलक्ष घनफूटात)

चणकापूर - ९४१

हरणबारी - ४९९

केळझर - २०३

नाग्यासाक्या - ००

गिरणा - ३ हजार ७०९

पुनंद - ५९३

माणिकपूंज - ००