नाशिक - ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे मॉन्सूनचे आगमन लांबले असून, दुसरीकडे धरण साठ्याचा स्तर झपाट्याने खालावतो आहे. अशा परिस्थितीत नाशिकसह राज्यस्तरावर येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पाणीकपात केली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे..जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी दोन दिवसांपूर्वी शनिवारी (ता. १३) शासन आदेश जारी केले आहेत. या आदेशात नमुद केल्यानुसार, भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार या वर्षी एल निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी पर्जन्यमानात घट होऊ शकते..यामुळे धरणे, जलाशय आणि इतर जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या आदेशानुसार ३१ ऑगस्टपर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागात अखंडित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी धरणांमध्ये आवश्यक पाणीसाठा राखीव ठेवण्यास सांगितले आहे..सिंचनासाठी सोडले जाणारे पाणी तातडीने बंद करण्याचे तसेच अत्यावश्यक परिस्थिती वगळता पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेला साठा इतर कारणासाठी न वापरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, शासनाच्या आदेशांनुसार अनधिकृत, बेकायदेशीर पाणी उपसा तातडीने थांबविण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना दिलेल्या आहेत. तसेच केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल दर आठवड्याला शासनाला सादर करण्याबाबत सूचित केले आहे..विचारविनिमय सुरूनागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर म्हणाले, की शासनाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शहरात पाणीकपात लागू करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, महापौर हिमगौरी आडके, उपमहापौर विलास शिंदे यांच्यासह सर्व गटनेत्यांशी चर्चा करून याबाबत येत्या काही दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय घेण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.