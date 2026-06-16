नाशिक

Nashik Water Crisis : पाणीकपातीचे ढग अधिक गडद! टंचाईच्‍या पार्श्वभूमीवर लवकरच निर्णय; साठा राखीव ठेवण्याचे आदेश

‘एल निनो’च्‍या प्रभावामुळे मॉन्‍सूनचे आगमन लांबले असून, दुसरीकडे धरण साठ्याचा स्‍तर झपाट्याने खालावतो आहे.
Gangapur Dam Water Level Decrease

Gangapur Dam Water Level Decrease

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक - ‘एल निनो’च्‍या प्रभावामुळे मॉन्‍सूनचे आगमन लांबले असून, दुसरीकडे धरण साठ्याचा स्‍तर झपाट्याने खालावतो आहे. अशा परिस्थितीत नाशिकसह राज्‍यस्‍तरावर येत्‍या ३१ ऑगस्‍टपर्यंत पाणीकपात केली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे. त्‍यामुळे नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे.

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