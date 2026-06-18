Water Scarcity : टंचाईमुळे नाशिक शहरात पाणीकपात; जून-जुलैमध्ये शनिवार बंद, तर ऑगस्टमध्ये दोन दिवसांआड पुरवठा

नाशिक - अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नाशिक महापालिकेने शहरात पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशानुसार जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीसाठी पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे..भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा अल-निनोचा प्रभाव राहणार असून पर्जन्यमान कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत ३१ ऑगस्टपर्यंत अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. शहरासाठी गंगापूर धरण समूह, दारणा धरण समूह आणि मुकणे धरणातून रोज सरासरी ६०० दशलक्ष लिटर कच्चे पाणी उचलले जाते..१५ जूनच्या आकडेवारीनुसार १५ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या २९० दिवसांसाठी ६४०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित होते. त्यापैकी १४ जूनपर्यंत ५१३३.९९ दशलक्ष घनफूट पाणी वापरले गेले असून, सध्या १२६६.०१ दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक आहे. रोजचा सरासरी वापर २१.१३ दशलक्ष घनफूट लक्षात घेता हा साठा फक्त ६० दिवस पुरेल. मात्र १५ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत एकूण ७८ दिवसांचा कालावधी असल्याने १८ दिवसांची तूट निर्माण होणार आहे..पाणी जपून वापरून सहकार्य करावे. शहराला दररोज सात ठिकाणच्या जलशुद्धीकरण केंद्रांमार्फत १३४ जलकुंभ आणि २५०२ किमी लांबीच्या जलवाहिन्यांद्वारे पाणी वितरित केले जाते. नागरिकांनी पाणी कपातीचे वेळापत्रक लक्षात घेऊन आवश्यक तेवढा पाणीसाठा करून ठेवावा आणि अनावश्यक पाणी वापर टाळावा.- रवींद्र धारणकर, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.६०० दशलक्ष लिटर नाशिक शहराचा रोजचा सरासरी कच्चा पाणी उपसा.२१.१३ दशलक्ष घनफूट शहराचा रोजचा सरासरी पाण्याचा वापर१८ दिवस आगामी काळातील संभाव्य पाण्याची तूट (कमतरता).६०० दशलक्ष लिटर कच्चे पाणी शहरासाठी गंगापूर धरण समूह, दारणा धरण समूह आणि मुकणे धरणातून रोज सरासरी उचलले जाते.पाणीपुरवठ्याचे नवीन वेळापत्रक?तूट भरून काढण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने पाणी कपात लागू.जून महिन्यातील दोन शनिवार पाणी पुरवठा बंद राहील.जुलै महिन्यातील चारही शनिवार पाणी पुरवठा बंद.ऑगस्टमध्ये महिनाभर दोन दिवसांआड पाणी पुरवठा. .पाण्याचा ताळेबंदतपशील - आकडेवारी (दशलक्ष घनफूट)एकूण आरक्षित साठा (२९० दिवसांसाठी) - ६,४००.००१४ जूनपर्यंत झालेला वापर - ५,१३३.९९सध्या शिल्लक असलेला साठा - १,२६६.०१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.