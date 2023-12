Nashik News: मनमाडकरांसाठीचे पाणी पोचले पाटोदा साठवण तलावात! सध्या महिन्यातून एकदा पाणीपुरवठा

मनमाड : वागदर्डी धरणातील पाण्याने तळ गाठल्यामुळे मनमाड शहरावर ऐन हिवाळ्यात उदभवलेले पाणीसंकट दूर करण्यासाठी पालखेड धरणातून आवर्तनाचे पाणी सोडण्यात आले आहे.

शुक्रवारी (ता. १५) पाटोदा येथील साठवण तलावात पाणी घेण्यात आले आहे. आवर्तन सुटल्यामुळे मनमाडकरांना दिलासा मिळाला आहे.

हे पाणी वागदर्डी धरणात पोहोचल्यानंतर शहराचा पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरू होईल. (Water for Manmadkar reached Patoda storage tank Currently water supply once month Nashik News)