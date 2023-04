Water Management : पस्तीस हजारांवर लोकसंख्येला टँकरने पाणी! येवला, चांदवड, बागलाण तालुक्यांत टँकरची मागणी

Water Management : उन्‍हाच्या वाढत्या झळांमुळे ग्रामीण भागात पाणीटंचाई जाणवू लागली असून, टँकरची मागणी सुरू झाली आहे. जिल्हाभरातील सुमारे ३६ हजारांहून अधिक लोकसंख्येला टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे.

येवला, चांदवड आणि बागलाण अशा तीन तालुक्यांत टँकरची मागणी वाढली आहे. (Water Management Thirty five thousand population with tanker water Demand for tankers in Yeola Chandwad Baglan talukas nashik news)

शहर जिल्ह्यात २५ गावे आणि नऊ वाड्यांसह ३४ ठिकाणी पाण्याच्या टँकरची मागणी सुरू झाली आहे. साधारण ३६ हजार ३७४ लोकसंख्येला २९ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. सर्वाधिक १५ टँकर येवला तालुक्यात सुरू आहेत.

१९ गावे व सात वाड्यांवर सात शासकीय व सहा खासगी अशा १३ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. रोज साधारण १५ टँकरच्या फेऱ्यांतून हा पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्याखालोखाल चांदवड तालुक्यात पाण्याच्या टँकरची मागणी आहे.

पाच गावे आणि एक वाडी अशा सहा ठिकाणी तीन शासकीय टँकरद्वारे ११ हजार दहा लोकसंख्येला १२ टँकरच्या फेऱ्या सुरू आहेत. बागलाण तालुक्यात एक गाव आणि एका वाडीवरील एक हजार १८६ लोकसंख्येला दोन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.

लवकरच विहीर अधिग्रहण

जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. त्यामुळे टँकरची मागणी वाढू लागली आहे. मात्र अद्याप प्रशासनाकडून कुठल्याही तालुक्यात विहिरी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या नाहीत. वाढत्या मागणीनुसार टँकरची संख्या वाढेल, तशी गरजेनुसार विहिरींच्या अधिग्रहणाची तरतूद असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.