Tribal Development : पश्चिम वाहिनी नार पार नद्यांच्या खोऱ्यात पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जल आरक्षण यात्रा सुरू झाली. जल परिषदेतर्फे दिंडोरीचे नगरसेवक नितीन गांगुर्डे यांनी देवसाने मांजरपाडा प्रकल्प येथून जल आरक्षण यात्रेस सुरवात केली आहे.

हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी आदिवासी बांधवामध्ये जलजागृती करण्यात येत आहे. (Water Reservation Water Conservation Yatra Begins There will be water awareness among tribals nashik)

जलजागर यात्रेचा शुभारंभ देवसाने सरपंच प्रकाश गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आला. जलपरिषदेचे अध्यक्ष देविदास कामडी यांनी जल आरक्षण यात्रेचा उद्देश सांगितला. संयोजक नगरसेवक नितीन गांगुर्डे यांनी पाणी वाचविण्याचे आवाहन केले.

या वेळी ‘जल संवर्धन’, ‘जल आरक्षण’, ‘पाणी आडवा- पाणी जिरवा’, ‘वृक्ष संवर्धन’ आदी घोषणा देण्यात आल्या. नवनाथ गांगोडे यांनी आभार मानले. जल आरक्षण यात्रा आदिवासी बांधवांना पाण्याचे संवर्धन आरक्षण करण्याचा संदेश देत वणी, दिंडोरी, पेठ, त्रंबकेश्वर, सुरगाणा, बाऱ्हे, ननाशी आदी भागांत जाणार आहे.

दरम्यानन, नाशिक जिल्ह्यात केम डोंगराच्या पायथ्याशी नार पारसह इतर सात नद्या उगम पावतात. दिंडोरी तालुक्यात दमण गंगा नदी उगम पावते. या सर्व नद्या पश्चिम वहिनी होत दमणच्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात.

या नद्यांच्या खोऱ्यात प्रचंड पाऊस पावसाळ्यात असतो. उन्हाळ्यात शेतीलाच काय, पण पिण्याच्या पाण्याची भ्रांत असते. अनेक गावांत महिलांना पायपीट करावी लागते. शासन मराठवड्यासाठी १३०० कोटी रुपये खर्च करून तहान भागू शकते.

पेठ, सुरगाणा व दिंडोरीचे पाणी जायकवाडी प्रकल्पात जाऊ शकते, पण स्थानिक ठिकाणी पाणी मिळत नाही. आरक्षण केवळ कागदावर राहिले. नवीन अनेक कमी खर्चाच्या साईट नार पार खोऱ्यात आहेत. त्या झाल्या, तर आदिवासींचा पाणीप्रश्नही सुटेल व आदिवासींचे स्थलांतर थांबेल.

शासनाच्या ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर निर्णय होत नाही, म्हणून भविष्य काळात या भागात लोकसहभागातून वनराई बंधारे उभे राहावेत, शासनाकडून होणाऱ्या पाणी प्रकल्पांमध्ये पाणी आरक्षण मिळावे, यासाठी जलजागर अभियान नार पार दमण गंगा गोदावरी खोऱ्यात सुरू केले आहे.

मांजरपाडा प्रकल्प पार नदी उगमजवळ जल आरक्षण- जल संवर्धन यात्रेस सुरुवात करण्यात आली.