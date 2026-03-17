Nashik Water Supply : पाणी प्रश्नावरून नाशिक महापालिकेत राजकारण तापले; आयुक्तांकडे धाव घेत पुन्हा दोनदा पुरवठ्याची मागणी

नाशिक: द्वारका भागात दोनदा पाणीपुरवठा केला जात असल्याने पंचवटीत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो, असा आरोप पंचवटीतील नगरसेवकांनी केल्यानंतर सोमवार (ता.१६)पासून पाणीपुरवठा विभागाने द्वारका, काठे गल्ली भागात एकवेळ पाणीपुरवठा सुरू केल्यानंतर या भागातील भाजप व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेत पाणीपुरवठा पूर्ववत न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..द्वारका, काठे गल्ली भागात पंचवटीतील निलगिरी बाग जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा केला जातो. दोनदा पाणीपुरवठा होत असल्याने परिणामी पंचवटी विभागात कमी पुरवठा होत असल्याचा आरोप प्रभाग तीनच्या नगरसेविका प्रियांका माने यांनी महासभेत केला होता. द्वारकाचा पाणी पुरवठा कमी न केल्यास आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला होता..दरम्यान सोमवार (ता. १६) पासून पाणीपुरवठा विभागाने द्वारका भागात एकवेळ पुरवठा सुरु केल्याने दिवसभर या भागात पाण्याची समस्या निर्माण झाली. या भागात पाणी साठवण क्षमता नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच दोनदा पाणी पुरवठा करण्याची शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नगरसेवक प्रथमेश गिते व सीमा पवार यांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली. पूर्वकल्पना न देताच काही नगरसेवकांच्या दबावाखाली येऊन एक दिवस आधी ट्रायल बाबत पूर्वसूचना काढली, प्रशासनाने द्वारका भागाला सापत्न वागणूक दिल्याचा आरोप करण्यात आला..द्वारका परिसरातील नागरिकांकडे पाणी साठविण्याची व्यवस्था नसल्याने गावठाणप्रमाणे या भागात पाणीपुरवठा पूर्ववत न केल्यास आंदोलन करू- सीमा पवार, नगरसेविकाप्रशासनाने दबावाखाली निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने निर्णयाचा फेरविचार करून पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा.- सचिन मराठे, नगरसेवकद्वारका भागाला पाणीपुरवठा विभागाने सापत्न वागणूक दिली आहे. प्रशासन कोणाच्या तरी दबावाला बळी पडले आहे.प्रथमेश गिते, नगरसेवक.