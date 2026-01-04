Education News : "मुलं पुढे, मास्तर मागे"; शाळेला दांडी मारून नदीवर पार्टी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिक्षकाने घेतली फिरकी

वेहेळगाव: ‘शाळा मास्तर’ म्हटलं, की समाजासमोर काम कमी आणि पगार जास्त, असं चित्र उभं राहतं. पण वास्तव मात्र वेगळंच आहे. विद्यार्थ्यांना मारूच नका, असा शिक्षण विभागाचा फतवा आल्यापासून त्याबाबत ठिकठिकाणी संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात शिक्षकांच्या भरवशावर मुलं सोडून जाणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिस्त लावायची कशी ? .‘जावे त्याच्या वंशा, तेव्हा कळे’ याचा प्रत्यय शिक्षकांच्या रोजच्या कामातून येतो. शाळेतील ऑनलाइन-ऑफलाईन कामांच्या जोडीला शिक्षकांची खरी कसोटी लागते ती शाळेबाहेर.अशाच अनुभव जतपुरा (ता.नांदगाव) शाळेतील शिक्षणसेवक अमोल आढळकर या अवलिया शिक्षकाला आला..नवीन वर्षाच्या सुरवातीला जतपुरा शाळेतील काही विद्यार्थी शाळेला सुट्टी टाकून गावापासून दूर डोंगर ओलांडत नदीवर मासे पकडण्यासाठी गेले वयाने मोठ्या तरुणांचे अनुकरण करत, “पार्टी” साजरी करण्याचा त्यांचा बेत ठरला होता. या वयात पार्टी म्हणजे काय, योग्य काय-अयोग्य काय याची जाणीव मुलांना असते का, हा एक गंभीर प्रश्न होता..विद्यार्थ्यांनी ठोकली धूमशिक्षकांनी शाळेत हजर असलेल्या व परीसरातील माहिती असलेल्या दोन विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन डोंगर-दऱ्यांतून शोध घेत ते नदीपर्यंत पोहोचले. गुडघाभर गाळ असलेल्या दूषित पाण्यात मासे पकडण्यात दंग असलेल्या मुलांनी शिक्षकांना बघताच अर्धवट कपडे घालून धूम ठोकली "मुले पुढे मास्तर मागे " शोधून त्यांना शाळेत आणलं. पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिक गंभीर होते. .BMC Election: बिनविरोध निवडणुका लोकशाहीसाठी घातक, मतदानापासून मतदारांना वगळण्याचा प्रकार; राजकीय तज्ज्ञांचा सूर .ओढे-नाल्यांमध्ये पोहण्यासाठी शाळा चुकवली जाते. अशा वेळी शिक्षक म्हणून शोधमोहीम राबवावी लागते. हे काम कागदोपत्री कर्तव्यात नसले तरी जबाबदारी मात्र टाळता येत नाही. शासनाकडून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची शिक्षा न देण्याचे आदेश आहेत. ते योग्यही आहेत. मात्र शिस्त लावण्यासाठी कधी कधी शिक्षकांना कठोर भूमिका घ्यावी लागते, हे वास्तव नाकारता येत नाही. शेवटी एकच ध्येय प्रत्येक मूल शिकलं पाहिजे आणि शाळेत टिकलं पाहिजे. त्यासाठी शिक्षकांना कधी कधी वर्गाबाहेर जाऊनही भूमिका बजवावी लागते. अशा ग्रामीण भागात पालक शिक्षकांच्या प्रतिक्रिया आहेत..विद्यार्थी मासे धरायला...ग्रामीण भागात शिस्त आणि शिक्षण यांचा अतूट संबंध आहे. ग्रामीण भागात अनेक पालक सकाळीच कामासाठी बाहेर जातात. पालकांना वाटतं मुलं शाळेत आहेत, शिक्षकांना वाटतं पालकांसोबत शेतात गेली आहेत, आणि प्रत्यक्षात मुलं दिवसभर नदीला हे चित्र आजही दिसतं. म्हणूनच पालकांनीही जबाबदारी घ्यावी, मुलं खरंच शाळेत जात आहेत का याची खात्री करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.