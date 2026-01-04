नाशिक

Education News : "मुलं पुढे, मास्तर मागे"; शाळेला दांडी मारून नदीवर पार्टी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिक्षकाने घेतली फिरकी

Rural Reality of School Discipline Beyond Classrooms : जतपुरा येथील शाळेला दांडी मारून डोंगर-दऱ्यांत मासे पकडण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना शोधून आणणारे शिक्षणसेवक अमोल आढळकर. ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शिक्षकांना अनेकदा अशा आव्हानांचा सामना करावा लागतो.
किरण डोंगरे : सकाळ वृत्तसेवा
वेहेळगाव: ‘शाळा मास्तर’ म्हटलं, की समाजासमोर काम कमी आणि पगार जास्त, असं चित्र उभं राहतं. पण वास्तव मात्र वेगळंच आहे. विद्यार्थ्यांना मारूच नका, असा शिक्षण विभागाचा फतवा आल्यापासून त्याबाबत ठिकठिकाणी संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात शिक्षकांच्या भरवशावर मुलं सोडून जाणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिस्त लावायची कशी ?

Nashik
maharashtra
education
school
teacher
awareness

