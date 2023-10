देवळा : कांदा निर्यातशुल्कप्रश्नी सरकारमध्ये असताना गळ्यात कांद्याची माळ घालून आंदोलन केले. निर्यातशूल्क शून्य करण्यास भाग पाडले होते. आज दुर्दैवाने तसे झाले नाही. यामुळे शेतकरी वर्गात अस्वस्थता आहे.

अशी स्थिती असताना मतदारसंघातील मंत्री कांदा व इतर शेतमाल भावप्रश्नी मूग गिळून बसले आहेत, अशी खंत माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी (ता. ५) येथे व्यक्त केली.

येथील देवळाभूमी ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनीच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. (Where did current peoples representatives wore onion necklace around their necks Former MP Chavan question Nashik News)

श्री. चव्हाण म्हणाले, की दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ हा देशातील सर्वांत मोठा कांदा उत्पादक मतदारसंघ आहे. त्यामुळे येथील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्लीपर्यंत पोहोचायलाच हव्यात.

शेतकऱ्यांसाठी जिल्ह्यात प्रोड्युसर हब झाल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होईल. या कंपन्यांना शेतकऱ्यांनी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. गेल्या काळात व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे लुबाडले होते, ते मी परत करायला भाग पाडले होते.

पण तेव्हा कांद्याच्या माळा घालणारे आता सत्तेत बसले आहेत. मग सत्ता येताच कांदा प्रश्न संपला असे त्यांना वाटते का? की लोकांसाठी लढायचे नाही, असे त्यांनी ठरविले आहे. दरम्यान, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, किशोर चव्हाण यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

तालुका कृषी अधिकारी सीताराम चौधरी, निरंजन पाटील, गोपाल देशमुख, नगरसेवक संतोष शिंदे, बाजार समितीचे सचिव माणिकराव निकम, ॲड. मनोज शिंदे, समीर चव्हाण, निंबा निकम, पवन अहिरराव, धनंजय आहेर,

हर्षद मोरे, सुधीर मराठे, सुनील देवरे, राजेंद्र केदारे, पंडित पाटील, निंबा आहेर, दिलीप जोंधळे, भाऊसाहेब रौदळ, ग्यानदेव पगार, देवा भामरे, नाना मगर, दीपक जाधव, दुलाजी आहेर, वैजनाथ देवरे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते. कंपनीचे अध्यक्ष किशोर चव्हाण यांनी प्रास्ताविक करून आभार मानले.