Ayodhya Ram Mandir : रामलल्लाच्या स्वागतासाठी संपूर्ण शहर नटले; गोदाआरती, तर कुठे गीत रामायण

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्येत रामलल्ला मूर्तीची प्रतिष्ठापना होत असताना रामलल्लाच्या स्वागतासाठी संपूर्ण शहर नटले आहे. महापालिकेकडून स्वच्छता मोहीम, तर सार्वजनिक मंडळांकडून सोमवारी (ता. २२) विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे.

चौक भगव्या पताकांनी सजले आहे. भजन, कीर्तन, गोदाआरती, गीत रामायण अशा कार्यक्रमांची रेलचेल सोमवारी दिसून येणार आहे. संपूर्ण शहर रामलल्लाच्या स्वागतासाठी सज्ज झाले आहे. (whole city turned out to welcome Ram Lalla ayodhya ram mandir nashik news)