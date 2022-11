Hair Transplant Failure : केस प्रत्यारोपण फेल का होते?; जाणुन घ्या

By

मागील दहा वर्षांचा अहवाल बघता आधी फक्त श्रीमंत, बिझनेसमन, क्रिकेटर्स, सिनेमातील हिरो यांचे यशस्वी केस प्रत्यारोपणाचे परिणाम बघून जनसामान्यांमध्ये टक्कलपणासाठी केस प्रत्यारोपण (हेअर ट्रान्सप्लान्ट) हे अतिशय लोकप्रिय झाले. पण, जशी या सर्जरीची लोकप्रियता वाढू लागली तसे यात अवैधपणे केस प्रत्यारोपण करणाऱ्या सेंटर्सचे प्रमाणही वाढू लागले. केस प्रत्यारोपण खरोखर कोणत्या डॉक्टरांकडे करावे, याबद्दल काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची शहानिशा व खात्री करूनच केस प्रत्यारोपण करण्याचा निर्णय घेणे उचित ठरेल.

(Why does hair transplant fail find out Nashik News)

गेल्या काही वर्षांमध्ये अवैध केस प्रत्यारोपण सेंटर क्लिनिकमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. जेथे शस्त्रक्रिया करणारा व्यक्ती क्वॉलिफाइड नसताना केस प्रत्यारोपणचा व्यवसाय करत आहे. त्यामुळे अपयशी केस प्रत्यारोपण यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. कारण केस प्रत्यारोपण करणाऱ्या डॉक्टरचा अनुभव, त्याचे क्वॉलिफिकेशन, त्यात घेतली जाणारी काळजी ही एका यशस्वी हेअर ट्रान्सप्लान्टसाठी अत्यंत गरचेजी आहे.

आपले हेअर ट्रान्सप्लान्ट करणारे सर्जन हे क्वॉलिफाइड व अनुभवी आहेत का हे चेक करून घ्या, असे आपण पेपरमध्ये अथवा ऑनलाइन वाचले असेलच. भारतामध्ये असोसिएशन ऑफ हेअर रेस्टरेशन सर्जन ऑफ इंडिया (AHRS) नावाची अधिकृत संस्था असून, आपण केस प्रत्यारोपण करत असलेले डॉक्टर AHRS चे सदस्य आहे का? हे पडताळून पाहणेदेखील गरजेचे ठरते. केस प्रत्यारोपण या शस्त्रक्रियेचे दुष्परिणाम आज-काल वाढलेले दिसत आहेत, ते याच नॉनक्वॉलिफाइड व्यक्तींकडून केल्या जाणाऱ्या अनधिकृत केस प्रत्यारोपण सेंटरमुळेच.

याबाबी जाणून घेण्याची गरज

- केस प्रत्यारोपण करत असलेल्या डॉक्टरांची शैक्षणिक पात्रता काय आहे व ते AHRS चे अधिकृत मेंबर आहेत का?

- केस प्रत्यारोपण हे OT सेटअपमध्ये होत आहे की कुठे अपार्टमेंटमध्ये किंवा एखाद्या रुममध्ये केले जात आहे.

- केस प्रत्यारोपणपूर्वी तुमची ॲलर्जी टेस्टिंग केली गेली का? तसेच ऑपरेशनदरम्यान तुमचे ब्लडप्रेशर, तसेच ऑक्सिजन सर्क्युलेशन, ब्लड, शुगर इत्यादी मॉनिटर केले जाते आहे का?

- केस प्रत्यारोपणआधी तुमची Tricosopy द्वारे केसांची गुणवत्ता तपासण्यात आली आहे का?

- तुम्ही ज्या व्यक्तीबरोबर कन्सल्टिंग करत आहात ते स्वतः केस प्रत्यारोपण करणार आहेत की कोणीतरी दुसरे येऊन प्रोसिजर करणार आहे.

- तुम्ही केस प्रत्यारोपण डॉक्टर बेसड् क्लिनिकमध्ये करत आहात की एखाद्या चेन क्लिनिकमध्ये प्रत्यारोपण करीत आहात?

"केस प्रत्यारोपणासाठी वापरली जाणारी मशिनरी ही आधुनिक आहे की निकृष्ट दर्जाची उपकरणे वापरली जात आहे आदी प्रश्नांची शहानिशा व खात्री करूनच केस प्रत्यारोपण करण्याचा निर्णय घेणे उचित ठरेल."

- डॉ. मनोज बच्छाव, प्लास्टिक व कॉस्मेटिक सर्जन

