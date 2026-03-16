Nashik Wildlife : अन्नासाठी दाहीदिशा! उष्णतेमुळे वन्यजीव शहराकडे; नाशिक वन विभागाचा मोलाचा इशारा

नाशिक: वाढती उष्णता आणि खाण्याचे दुर्भिक्ष्य यामुळे वन्यजीव त्यांच्या अधिवासातून माणसांची वस्ती गाठत आहेत. पानगळ होत असल्याने फुले, पाने तसेच फळे अधिक न मिळाल्याने माकड, वानर, मोर आणि इतरही वन्यजीव शहराकडे येत आहेत. खाण्याची कमतरता असली, तरी तहान भागविण्यासाठी अधिवासात पाणवठे असल्याने शक्यतो त्यासाठी वन्यजीव शहराकडे जात नाहीत, अशी माहिती वन खात्याने दिली. .मांसाहारी वन्यजीवांचे लपणे मात्र बऱ्यापैकी मानवी वस्तीजवळच असून त्यांना खाद्यासाठी तेथे टिकून राहावे लागत आहे. मोठ्या प्रमाणात ऊसतोड होत असल्याने बिबट्यांना सध्या लपण मिळत नसून नदीच्या कडेला किंवा पाटाच्या ठिकाणी ते राहतात. माकडे, वानरे सध्या उन्हाळ्यात अधिक प्रमाणात मानवी वस्तीकडे येतात. येथे आयते खाणे मिळाले की जवळपासच वस्ती करतात आणि मग त्यांचा उपद्रव सुरू होतो. वन्यजीवांना शक्यतो त्यांचे जे खाणे आहे तेच खाऊ द्यावे, त्यांच्या अन्नसाखळीत बदल करण्यास भाग पाडू नये असे आवाहन वन विभागातर्फे करण्यात आले..ममदापूर पाणवठा मॉडेलमहाराष्ट्र वन विभागाच्या येवला वनपरिक्षेत्र, पूर्व भाग नाशिक (प्रादेशिक)चे ममदापूर पाणवठा मॉडेल सध्या चांगलेच गाजत आहे. येथे करण्यात आलेल्या पाणवठ्यांवर अन्य वन्यजीव येत आपली तहान भागवत आहेत. या पाणवठ्यावर काळवीट तर येतातच पण तरस, कोल्हादेखील येतो. सध्या ममदापूर पाणवठा मॉडेलची चर्चा आहे..असा तयार केला जातो पाणवठा५४५ मीटर आखणी करून वर्तुळ तयार केले जाते. त्याचा मध्य काढून मातीचा उतार करण्यात येतो. त्या ५४५ सर्कलवर १० मीटर रुंदीचा ५०० मायक्रॉनचा प्लॅस्टिक कागद अंथरूण त्यावर ती दगडाची पिचिंग होते व त्याच्या बाजूने गवत उभे केले म्हणजे वन्यप्राण्यांना नैसर्गिक अधिवासाचा भास होतो. या पाणवठ्यात सात ते आठ हजार लिटर इतकी पाणीक्षमता आहे. येथे अनेक वन्यजीव पाणी पिण्यासाठी येतात..पाण्यासाठी वन्यजीव वस्तीकडे येईल, याची शक्यता बरीचशी कमी असते. कारण, त्यांचा अधिवास असलेल्या ठिकाणी पाणवठे तयार करण्यात आलेले आहेत. वन्यजीव खाद्यासाठी वस्ती गाठतात; परंतु भूतदयेमुळे आपल्याकडील लोक आपले अन्न खाऊ घालतात. ते वन्यजीवांच्या अन्नसाखळीसाठी बाधक असते.- अशोक काळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी.