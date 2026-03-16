नाशिक

Nashik Wildlife : अन्नासाठी दाहीदिशा! उष्णतेमुळे वन्यजीव शहराकडे; नाशिक वन विभागाचा मोलाचा इशारा

Monkeys, Peacocks and Other Animals Frequently Entering City Areas : पानगळ होत असल्याने फुले, पाने तसेच फळे अधिक न मिळाल्याने माकड, वानर, मोर आणि इतरही वन्यजीव शहराकडे येत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: वाढती उष्णता आणि खाण्याचे दुर्भिक्ष्य यामुळे वन्यजीव त्यांच्या अधिवासातून माणसांची वस्ती गाठत आहेत. पानगळ होत असल्याने फुले, पाने तसेच फळे अधिक न मिळाल्याने माकड, वानर, मोर आणि इतरही वन्यजीव शहराकडे येत आहेत. खाण्याची कमतरता असली, तरी तहान भागविण्यासाठी अधिवासात पाणवठे असल्याने शक्यतो त्यासाठी वन्यजीव शहराकडे जात नाहीत, अशी माहिती वन खात्याने दिली.

