नाशिक

Nashik Namco Bank : 'नामको' बँकेची २५०० कोटींच्या ठेवींकडे झेप; नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रकाश दायमा यांचा विंचूरला नागरी सत्कार

Namco Bank Achieves ₹2500 Crore Deposit Milestone : नामको बॅंकेची प्रगती सुरू असून, आजमितीस पंचवीसशे कोटींच्या ठेवींचा टप्पा बॅंकेने गाठला आहे. बँकेने नेहमीच गरजूंच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे, असे प्रतिपादन नाशिक मर्चंट को- ऑप. बॅंकेचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रकाश दायमा यांनी येथे केले.
Namco Bank

Namco Bank

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विंचूर: सर्वसामान्य सभासदांच्या पाठबळावरच नामको बॅंकेची प्रगती सुरू असून, आजमितीस पंचवीसशे कोटींच्या ठेवींचा टप्पा बॅंकेने गाठला आहे. बँकेने नेहमीच गरजूंच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे, असे प्रतिपादन नाशिक मर्चंट को- ऑप. बॅंकेचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रकाश दायमा यांनी येथे केले.

Loading content, please wait...
Bank
Nashik
maharashtra
Namco
Co Operative Banks
Cooperative Banks

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com