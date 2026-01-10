Nashik Namco Bank : 'नामको' बँकेची २५०० कोटींच्या ठेवींकडे झेप; नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रकाश दायमा यांचा विंचूरला नागरी सत्कार

विंचूर: सर्वसामान्य सभासदांच्या पाठबळावरच नामको बॅंकेची प्रगती सुरू असून, आजमितीस पंचवीसशे कोटींच्या ठेवींचा टप्पा बॅंकेने गाठला आहे. बँकेने नेहमीच गरजूंच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे, असे प्रतिपादन नाशिक मर्चंट को- ऑप. बॅंकेचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रकाश दायमा यांनी येथे केले..श्री. दायमा यांचा बॅंकेच्या उपाध्यक्षपदी निवडीनंतर विंचूरकरांतर्फे नागरी सत्कार करण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. बँकेच्या सभागृहात झालेल्या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी विंचूरचे सरपंच सचिन दरेकर होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून बॅंकेच्या जनसंपर्क संचालिका शीतल भट्टड होत्या. दायमा यांचा विंचूर ग्रामपालिका, विंचूर किराणा असोसिएशन, विंचूर प्रेस क्लब, नामको बँक विंचूर शाखा, धनसंपदा पतसंस्था, चंपालालजी भट्टड पतसंस्था, सप्तशृंगी पतसंस्था, संताजी जगनाडे महाराज पतसंस्था आदींसह विविध संस्था व ग्रामस्थांतर्फे सत्कार करण्यात आला. .सत्कारास उत्तर देताना दायमा यांनी सभासद, ठेवीदार, कर्जदार, कर्मचारी यांचा विश्वास व संचालक मंडळाचा पारदर्शी कारभार या जोरावरच बँकेने ८० पेक्षा जास्त शाखेंच्या माध्यमातून पंचवीसशे कोटींच्या ठेवींचा टप्पा गाठला असून पंधराशे कोटींचे कर्ज वाटप केले. ७०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. बँकींग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. .Highway Parking Rule: महत्त्वाची बातमी! महामार्गावरील पार्किंग नियमांमध्ये मोठे बदल; वाहनांसाठी नवीन दर निश्चित.रिझर्व्ह बँकेच्या विविध अटींचे पालन करावे लागते. तरीही बॅंकेचे हित जोपासत गरजूंना मदत करणार असल्याचे दायमा म्हणाले. ‘तुमच्या सर्वांच्या पाठिंब्यामुळेच या पदापर्यंत पोहोचू शकलो. विंचूरकरांनी दिलेल्या प्रेमाबद्दल मी सर्वांचा ऋणी आहे असेही ते म्हणाले..सरपंच सचिन दरेकर, अविनाश दुसाने, अनिल मालपाणी, बाळासाहेब नेवगे, राजेंद्र पारीख, पुंजाराम खाडे, संजय शेवाळे, पत्रकार किशोर पाटील, डी. बी. काद्री, संदीप शिरसाट, जगन्नाथ जोशी, श्रीकांत मालपाणी, सतीश पारीख, सुरेश जाधव, राजेंद्र भारती, गोपीनाथ ठुबे, शरद डहाळे, सूरज भट्टड, सतीश कांकरिया, बापूसाहेब सोदक, संतोष पारिख, संदीप पवार, पवन टर्ले, मकरंद मरकड, राहुल खैरे, अजय कोकाटे, पुरुषोत्तम मालपाणी, श्वेता बोथरा, संगिता सोनवणे, संजय गोरे, विजय दरेकर, दिलीप बोथरा, दिलीप साळुंके, अशोक भट्टड, अजिम शहा, राहुल संघवी, राजू क्षीरसागर, रोहित ढवण, प्रणव ढवण, गोपाल शिरसाट आदींसह विंचूरकर ग्रामस्थ उपस्थित होते. किशोर पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. पंकज कांकरिया यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.