Crime News : नाशिकमध्ये मोठा विश्वासघात! वाईन शॉप हडपण्यासाठी मालकाच्या बनावट सह्या आणि ७५ टक्के भागीदारी स्वतःच्या नावावर

नाशिक: वयोवृद्ध व्यावसायिकाच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत बनावट कागदपत्रे, खोट्या सह्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या करारनाम्याच्या आधारे वाइन शॉप व्यवसायातील तब्बल ७५ टक्के भागीदारी स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात अतुल विजय मदन (रा. शरणपूर रोड, नाशिक) याच्याविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे व विश्वासघाताचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. .दीपक श्रीधर पाटील (वय ६८, रा. येवला) यांच्या फिर्यादीनुसार, पंचवटीतील आडगाव नाका परिसरात त्यांचे मंगल ब्रँडी हाऊस नावाचे शॉप आहे. वाढते वय, शारीरिक व्याधी आणि व्यवसायाचे दैनंदिन कामकाज सांभाळणे कठीण जात असल्याने त्यांनी परिचित असलेल्या संशयित अतुल मदन याच्यावर विश्वास ठेवून दुकानाचे व्यवस्थापन सोपविले..२३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मदन याने इंग्रजी भाषेत तयार केलेल्या कागदपत्रांवर पाटील यांना स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. पाटील यांना इंग्रजी भाषा अवगत नसल्याने त्यांनी हा केवळ व्यवस्थापनाशी संबंधित करार असल्याचे समजून सह्या केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात हा भागीदारी करारनामा तयार करून व्यवसायातील ७५ टक्के हिस्सा स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..मूळ परवानाधारकाच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय आणि कुटुंबीयांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय व्यवसायातील मोठा हिस्सा कसा हस्तांतरित झाला? या प्रकरणामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..माहिती अधिकारातून बाब उघडमदन याच्या वागणुकीबाबत संशय आल्याने पाटील आणि त्यांच्या मुलाने माहिती अधिकारातंर्गत संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली. प्राप्त नोंदींची छाननी केल्यानंतर भागीदारी बदल, संमतीपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली. त्यानंतर पाटील यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आणि संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला..कारवाईची प्रक्रिया सुरूया प्रकरणात फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, विश्वासघात आणि शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल अशा विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असून संबंधित कागदपत्रांची फॉरेन्सिक तपासणी, साक्षीदारांचे जबाब आणि शासकीय नोंदींची पडताळणी केली जात आहे..Kolhapur Theft Crime : म्हाकवेत मध्यरात्रीचा थरार; दोन बंगले फोडून ११ तोळे सोने आणि लाखोंची रोकड लंपास.कुटुंबीयांच्या संमतीशिवाय बनावट कागदपत्रेया व्यवहारात पाटील यांच्या पत्नी व दोन मुलांच्या संमतीशिवाय कोऱ्या बॉण्डवर सह्या घेतल्या गेल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर खोटे संमतीपत्र तयार करून ते नोटराईज करण्यात आले आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे सादर करण्यात आले. संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आलेल्या अर्जांमध्ये पाटील यांच्या बनावट सह्या वापरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.याशिवाय शासकीय चलन भरताना मदन याने स्वतःचा पॅन क्रमांक वापरून आपणच व्यवसायाचा मूळ भागीदार असल्याचा भासविल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे केवळ पाटील यांचीच नव्हे, तर शासकीय यंत्रणेचीही दिशाभूल संशयित मदन याने केली आहे.