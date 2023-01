Winter Disease: ढगाळ वातावरणासह शीतलहरींमुळे बालक, ज्येष्ठांच्या आरोग्याच्या तक्रारींत वाढ!

वणी (जि. नाशिक) : जानेवारी महिन्यात थंडीचा कडाका जाणवत आहे. नागरिकांच्या विशेषत: बालके, ज्येष्ठांच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढीस लागल्या आहेत. दुपारी ऊन व रात्री थंडी अशी परिस्थिती सध्या असल्याने दवाखान्यांच्या पायऱ्या चढणाऱ्यांचीही संख्येत वाढ झाल्याचे चित्र दिसत आहे. (Winter Disease Increase in health complaints of children and seniors due to cold waves with cloudy weather nashik news)

हिवाळा सर्वांच्या आरोग्यास लाभदायक असतो. मात्र ढगाळ वातावरण, वाढलेल्या थंडीमुळे आरोग्याच्या समस्या अधिक जाणवत आहे. वातावरणातील बदलांमुळे विविध आजारांच्या रुग्णांत वाढ झाली आहे. विशेषतः बालकांना सर्दी, खोकला, ताप, दमा, न्यूमोनिया आदी आजार होत असल्याचे दिसते. प्रौढांमध्ये संधिवाताचा त्रास वाढला असून ज्येष्ठांमध्ये कंबरदुखी, मणक्यांचे आजार बळावले आहेत. हवेतील गारवा, आर्द्रता आणि मध्येच जाणवणारी उष्णता आणि धुळीचे कण यामुळे संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहेत. यंदा सातत्याने अनियमित पावसाला सामोरे जावे लागले, त्यामुळे त्याचा परिणामही थंडीवर झाला आहे.

१५ टक्क्यांनी वाढले श्वसनाचे रुग्ण

थंडीत दमा, सीओपीडी व श्वसनाच्या आजाराच्या रुग्णांत वाढ होते; परंतु सध्या असलेल्या हवामानामुळे १५ टक्क्यांनी या सर्वच आजारांच्या रुग्णांत वाढ झाली आहे. विशेषतः जुना अस्थमा असलेल्यांना त्रास वाढला आहे. या वातावरणाचा सामान्यांनाही त्रास होत आहे. काहींमध्ये अस्थमाच्या सुरवातीची लक्षणे दिसून येत आहे.

--

त्वचेवरही परिणाम

सभोवतालच्या वातावरणात निर्माण झालेल्या गारव्याचा त्वचेवर परिणाम होत असतो. परिणामी ऍक्‍झिमा, सोरायसिस, त्वचा कोरडी होणे, ड्रायनेस, ऍटापिक डर्माटायसिस यासारख्या आजारांच्या प्रमाणात मोठी वाढ होते. यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी साबणाचा कमी वापर करणे आवश्‍यक असते. तसेच आहारात मेथी, अंडी, गरम पेय, जास्त कॅलरीज असलेले पदार्थांचा समावेश करणे आवश्‍यक असते. बदललेल्या वातावरणाचा शरीरावर लवकर प्रभाव पडतो.

--

--कोट--

बदललेल्या वातावरणाचा शरीरावर लवकर प्रभाव पडतो. विशेषतः लहान मुले व ज्येष्ठ व्यक्ती लवकर बळी पडतात, सध्या लहान मुले सर्दी, खोकल्याने बेजार आहेत. रुग्णालयाच्या ओपीडीमध्ये सर्दी, खोकला, तापाचे रुग्ण वाढलेले आहे. यावर वेळीच उपचार घेणे गरजेचे आहे.

डॉ. लक्ष्मण साबळे,

वैद्यकीय अधिकारी वणी

Remarks :

वणी