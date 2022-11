Winter Season : द्राक्षपंढरीला भरली हुडहुडी; यंदाच्या हंगामातील 8.5 नीचांकी पातळीवर तपमान

निफाड (जि. नाशिक) : दोन दिवसांपासून वातावरणात बदल होत थंडी अचानक वाढल्याने द्राक्षपंढरीला कापर भरल असून, थंडीने या हंगामातील पहिला नीचांक गाठला आहे. तालुक्यातील कुंदेवाडी येथील कृषी संशोधन केंद्रावर शुक्रवारी (ता. १८) ८.५ अंश या हंगामातील तापमानाची नोंद झाली. गोदा-कादवा विनता काठावर ऊसतोडीसाठी आलेल्या उसतोडडणी कामगारांबरोरच द्राक्ष मजुरांना थंडीचा प्रकोपाला सामोरे जावे लागत असून, अवघ्या द्राक्षपंढरीला हुडहुडी भरल्याचे चित्र आहे. (Winter Season below 8 degrees lowest temperature of season this year in niphad Nashik News)

उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यामुळे थंडीचे जोरदार आगमन होत असते. आधीच सलग चार महिने झालेल्या पावसाने खरिपाचे मातेर झाले आहे. मात्र रब्बीच्या अशा पल्लवीत झाल्या असल्यानी यंदाचे थंडीचे वातावरण पोषक ठरणार आहे. दरम्यान निफाडच्या ग्रामीण भागात नाशिक जिल्ह्यातील तसेच बाहेरच्या कारखान्यांचे मजूर मोठ्या संखेने डेरे दाखल झाले आहेत.

तसेच द्राक्षबागांच्या कामासाठी आलेला मजूर गाव तसे वाडी वस्तीवर रहात असल्यामुळे वाढत्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी शेकोटीची उब महत्त्वाची असल्यामुळे निफाडच्या ग्रामिण भागात शकोट्या पेटल्या आहेत आहेत. मात्र थंडीचा जोर असाच राहिल्यास द्राक्षपिकाला याचा फटका बसून द्राक्ष उत्पादक आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मागील काही वर्षापासून विशेषता चार-पाच वर्षापासून थंडीचा कडाका मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे 2018 सालामध्ये 1.8° वरती तपमानची नोंद झाली होती त्यावेळेला कसबे सुकेने येथे पुदिनावरती दवबिंदू गोठले होते तर कारसुळ येथेही उसाच्या पाचटा वरील दवबिंदू गोठल्याचे अनुभूती निफाड करांना झाली होती दरवर्षी वाढती थंडी द्राक्ष पंढरीसाठी निश्चितच हुडहुडी भरणारी ठरते

