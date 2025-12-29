नाशिक

Nashik Vegetable Market : नाशिककरांना दिलासा! पालेभाज्यांचे दर निम्म्यावर; पाहा तुमच्या आवडीच्या भाजीचा आजचा भाव

Winter Season Increases Supply of Leafy Vegetables : हिवाळ्याच्या मोसमात नाशिकच्या भाजीपाला बाजारात पालेभाज्या व फळभाज्यांची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने दर नियंत्रणात आले आहेत.
नाशिक: हिवाळ्याच्या मोसमात पालेभाज्यांचे जास्त पीक येते. त्यामुळे त्यांचे भाव कमी, तर फळभाज्यांना या वातावरणात जास्त भाव असतो. सध्या शेवगा ४०० रुपये, तर टोमॅटो ६० रुपये किलो भाव आहे. पावसाळ्यात भाज्यांची मागणी जास्त, तर पुरवठा कमी असतो. परंतु हिवाळ्यात मात्र मागणी कमी असते, या मोसमात फळभाज्यांचा जास्त प्रमाणात वापर होतो. काही भाज्यांचे दर थेट निम्म्यावर आले असून, गृहिणी, हॉटेल व्यावसायिक आणि लहान व्यापाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

