नाशिक : वातावरणातून थंडी गायब झालेली असताना गेल्‍या दोन दिवसांपासून पुन्‍हा शीतलहरी वाहू लागल्‍या आहेत. दिवसा उन्‍हाच्‍या झळांचा सामना करावा लागत असताना, सायंकाळनंतर गारठ्याची अनुभूती नाशिककरांना आली.

बुधवारी (ता. १५) नाशिकचे किमान तापमान ९.६ अंश सेल्सिअस तर कमाल तापमान ३३. ५ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले आहे. (Winter Weather October Heat in February Sunshine during day and cold at night nashik news)

जानेवारी अखेरीपर्यंत वातावरणात गारवा टिकून होता. नाशिकचे किमान तापमान सहा अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरलेले होते. परंतु गेल्‍या आठवड्याभरापासून वातावरणातून गारवा गायब झालेला होता.

दिवसाच्‍या वेळी उन्‍हाच्‍या तीव्र झळांचा जनजीवनावर परिणाम झालेला होता. आठवड्याभरापासून सरासरी किमान तापमान १३ ते १४ अंश सेल्सिअस राहात होते. तर , कमाल तापमान ३४ अंश सेल्सिअसवर पोचले होते.

परंतु गेल्‍या दोन दिवसांपासून पारा घसरलेला असून, यामुळे वातावरणात कमालीचा गारवा निर्माण झाला होता. बुधवारी नाशिकचे किमान तापमान पुन्‍हा दहा अंश सेल्सिअसपेक्षा घसरले. कमाल तापमान मात्र अद्यापही ३३ अंशाहून अधिक राहाते आहे.

पुढील काही दिवस दिवसाच्‍या वेळी कडक ऊन तर सायंकाळनंतर वातावरणात गारठा असे मिश्र स्वरूपाचे वातावरण राहाण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येते आहे.