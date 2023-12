Nashik Bribe Crime: फुले महामंडळाच्या महिला लिपिकाला अटक; 2 हजारांची लाच घेताना केली कारवाई

नाशिक : पुणे रोडवरील नासर्डी पुलानजिक असलेल्या महात्मा फुले महामंडळातील कनिष्ठ महिला लिपीकास दोन हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले.

छाया विनायक पवार (५२, रा. नाशिक) असे लाचखाेर महिला लिपीकाचे नाव आहे. (Woman Clerk of Phule Corporation Arrested Action taken while taking bribe of 2 thousand Nashik Crime)