Pregnant Woman: महामार्गावरील कोंडीत मातीच्या ढिगाऱ्यावरच प्रसूती; येवल्यातील सावरगावजवळील घटना; वेदनेचा डोंगर अन् मदतीचा हात!

संतोष विंचूयेवला: आई असते जन्माची शिदोरी, सरतही नाही, उरतही नाही...या कवी फ.मु. शिंदे यांच्या कवितेतील ओळी आईच्या अपार अन निःस्वार्थ प्रेमाची महती सांगतात. बाळाला जन्म देण्याचे सर्वात मोठे सुख मानणाऱ्या आईला रुग्णालयाऐवजी रस्त्यावरच्या वाहतूक कोंडीत, वाहनांच्या हॉर्नमध्ये आणि असहायतेच्या छायेत बाळाला जन्म देण्याची वेळ आली तर...शब्दही अपुरे पडावेत अशी काळजाला चटका लावणारी घटना पुणे- इंदूर महामार्गावर सावरगाव येथे घडली. रात्रभर वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या एका महिलेला रस्त्याच्या कडेला मातीच्या ढिगाऱ्याच्या आडोशाला प्रसूतीची वेळ आली..इंदूर- पुणे दरम्यानच्या महामार्गावर मालेगाव ते नगर या अंतरात रोजची वाहतूक कोंडी कटकटीचा विषय झाला आहे. सकाळी दहापासून सुरू होणारी कोंडी रात्री दहा-अकरापर्यंत असते. चार ते पाच राज्यातील कंटेनर जाणाऱ्या मार्गावर अपघातात वाढले आहेत. शुक्रवारी मध्यरात्री अनकाई शिवारात अपघात झाल्याने लांबच लांब वाहनाच्या रांगा लागल्या. वाहतूक कोंडीत वाहन पुढे सरकण्याची आशा क्षीण होत असताना वाहनात वेदनेने तडफडणारी आई...कुटुंबीयांच्या डोळ्यात भीती, असहायता आणि प्रार्थना करण्याची वेळ वेळ या पंढरपूरहून मध्यप्रदेशकडे जाण्यासाठी निघालेले एका परप्रांतीय कुटुंबावर आली. हे कुटुंब या वाहतूक कोंडीत रात्री अकरापासून ठिकठिकाणी अडकून पडले होते. पहाटे येवल्यातून मनमाडकडे जाताना सावरगाव जवळ खूप वेळ वाहतूक एकाच ठिकाणी ठप्प होती..यादरम्यान गाडीतच या महिलेला प्रसूती कळा सुरू झाल्या. मात्र वाहतूक एकाच जागी थांबली असल्याने काय करावे. असा प्रश्न कुटुंबापुढे उभा राहिला. प्रसूती कळा असह्य झाल्याने महिला वाहनातून खाली उतरताच तिची रस्त्याच्या कडेला मातीच्या ढिगाऱ्यावर प्रसूती झाली. या महिलेच्या असह्य वेदना आणि तिचे हाल न पाहवल्याने प्रवासात असलेल्या एका शिक्षकाने तत्काळ तेथील माजी आमदार मारोतराव पवार, माजी सभापती संभाजीराजे पवार यांच्या बंगल्याकडे पळत जाऊन त्यांना माहिती दिली..महामार्गावर नियमित मदतीसाठी तत्पर असलेले संभाजीराजे यांनी सावरगाव येथील आरोग्य केंद्रात सूचना करून तातडीने रुग्णवाहिका बोलवून घेत या महिलेला दवाखान्यात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल काकड, डॉ.अतिश आभाडे, परिचारिका दर्शना गवळी, अर्चना जावळे, वाहन चालक सागर निकम अशा सगळ्यांनीच वेळीच त्या मातेचा रक्तप्रवाह व इतर त्रास थांबविण्यात मदत केली. .बाळाचा देखील जीव वाचला आहे. वैद्यकीय टीमने या बाळाचे नाव विकास ठेवल्याने अविकसित रस्त्यावर या विकास जन्म जसा मनाला चटका लावणारा होता तसाच तो माणुसकीचे दर्शन घडविणारा होता. असे असले तरी या घटनेने वाहतूक कोंडीत अडकल्यानंतर एखाद्या रुग्णाचा जीव कसा वाचेल असा भलामोठा प्रश्नही उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.