Panchvati Crime : सूटकेसमध्ये आढळला महिलेचा मृतदेह; गळा आवळून खून केल्याची माहिती

पंचवटी: तपोवन परिसरातील केवडीबन येथील कृषी गो सेवा ट्रस्ट गोशाळेसमोर सुटकेसमध्ये गोणीत भरलेला एका महिलेचा मृतदेह मंगळवारी (ता. १६) सकाळी साडेआठला आढळून आला. या प्रकारामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली. प्राथमिक तपासात संबंधित महिलेची गळा आवळून खून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती कळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत तपास सुरू केला..केवडीबन परिसरात काम करणाऱ्या एका खासगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना सकाळी परिसरातून तीव्र दुर्गंधी आली. संशय आल्याने त्यांनी आजूबाजूला शोध घेतला असता, त्यांना एक संशयास्पद सुटकेस दिसून आली. ती उघडली असता त्यात असलेल्या गोणीमध्ये मृतदेह असल्याचे स्पष्ट झाले. कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ याची माहिती पोलिसांना दिली.मृतदेह पूर्णपणे सडलेल्या अवस्थेत असल्याने तो अनेक दिवसांपूर्वीचा असावा असा अंदाज आहे. तपोवनात सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांमुळे तपोवन परिसरात सध्या मजुरांची आणि नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. अशा गजबजलेल्या भागात मृतदेह आढळल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे..ओळख पटविण्याचे आव्हानमृतदेहाचे शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले असून, त्यात गळा आवळून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, मृतदेह खराब झाल्यामुळे त्याची ओळख पटवणे कठीण झाले आहे. जिल्ह्यातील बेपत्ता व्यक्तींच्या नोंदी तपासण्याचे काम पोलिसांनी युद्धपातळीवर सुरू केले आहे..सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणीसंशयित कोणत्या मार्गाने आले आणि गेले, याचा शोध घेण्यासाठी तपोवन आणि महामार्ग परिसरातील सुमारे २८ सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात आली आहे. आडगाव गुन्हे शोध पथक, गुन्हे शाखा युनिट एक आणि गुंडा स्कॉडची पथके यावर काम करत आहेत..खून करून मृतदेह फेकल्याचा संशयमहिलेचा मृतदेह सुटकेसमध्ये गोणीत भरून फेकला असल्याने संबंधित घटना ही खुनाची असल्याचे दिसून येत आहे. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत, साहाय्यक आयुक्त शेखर देशमुख, आडगाव पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संजय पिसे, गुन्हे शाखा युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अचल मुदगल, तसेच मध्यवर्ती गुन्हे शाखा व गुंडा स्कॉडच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. पुढील तपास सुरू केला..श्वान ‘गुगल’ कन्नमवार पुलापर्यंततपासासाठी पाचारण करण्यात आलेल्या श्वान पथकातील पोलिस हवालदार गणेश खोंड व संतोष ससाणे यांनी श्वान ''गुगल'' यास सुटकेसच्या मुठीला असलेल्या पॉलिथिनचा वास दिला. त्यानंतर श्वान 'गुगल' केवडीवन-अमरधाम मार्गे थेट मुंबई-आग्रा महामार्गावरील कन्नमवार पुलाच्या मध्यभागी जाऊन थांबला. संशयितांनी रिक्षा किंवा दुचाकीवरून मृतदेह आणून येथे टाकला असावा आणि महामार्गाने पसार झाले असावेत, असा कयास पोलिसांनी बांधला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.