नाशिक

Panchvati Crime : सूटकेसमध्ये आढळला महिलेचा मृतदेह; गळा आवळून खून केल्याची माहिती

Woman Found Dead in Suitcase: तपोवन परिसरातील केवडीबन येथील कृषी गो सेवा ट्रस्ट गोशाळेसमोर सुटकेसमध्ये गोणीत भरलेला एका महिलेचा मृतदेह मंगळवारी (ता. १६) आढळून आला.
Woman allegedly strangled to death in Nashik

Woman allegedly strangled to death in Nashik

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचवटी: तपोवन परिसरातील केवडीबन येथील कृषी गो सेवा ट्रस्ट गोशाळेसमोर सुटकेसमध्ये गोणीत भरलेला एका महिलेचा मृतदेह मंगळवारी (ता. १६) सकाळी साडेआठला आढळून आला. या प्रकारामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली. प्राथमिक तपासात संबंधित महिलेची गळा आवळून खून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती कळताच पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत तपास सुरू केला.

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