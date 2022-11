नाशिक : गंगाघाटावर सध्या स्मार्टसिटीकडून मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. या वेळी पोकलॅन्ड मशिनद्वारे फोडण्यात आलेल्या आलेल्या रस्त्याखालील लोखंड गोळा करण्यासाठी कष्टकऱ्यांची झुंबड उडत आहे. (Women and children in forefront to collect iron on Ganga Ghat Nashik Latest Marathi News)

यात महिलांसह लहान मुलांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. गत दोन वर्षांपासून स्मार्टसिटीतंर्गत गंगाघाटासह शहराच्या विविध भागात विकासकामे सुरू आहेत, दोन दिवसांपासून म्हसोबा पटांगणावर नियोजित रथमार्गासाठी जुना रस्ता खोदला जात आहे. यासाठी जेसीबी, पोकलॅन्ड मशिनसह अन्य मशिनरीचा वापर सुरू आहे.

हे काम सुरू असताना जुन्या रस्त्याच्या खालून निघणारे लोखंड गोळा करण्यासाठी महिलांसह पुरुष मोठ्या संख्येने गोळा होत आहेत. यात लहान मुलांनाही मोठा समावेश असल्याने ते अधिक धोकादायक बनले आहे.

हेही वाचा : काय घडलं होतं उदयनराजेंच्या जलमंदिर पॅलेसमध्ये १९५२ साली??

हेही वाचा: Nashik News : लोकसहभागातून साकारले 144 वनराई बंधारे!

दखलच घेत नाही

रस्ता फोडण्यासाठी स्मार्टसिटीच्या ठेकेदाराकडून अवजड यंत्रणेचा वापर केला जात आहे. मात्र, मशिनच्या चालकाकडून वारंवार विरोध होऊनही संबंधित त्याकडे दुर्लक्ष करत लोखंड गोळा करत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना हे काम करताना कोणाला दुखापत व्हायला नको, याचीही काळजी घ्यावी लागत आहे.

याबाबत विचारले असता, संबंधित चालकाने वारंवार विनंती करूनही लोखंड गोळा करणारे ऐकत नसल्याचे सांगितले. या ठिकाणी थोडाफार पोलिस बंदोबस्त दिला तरच हे काम वेळेत होईल, असे चित्र आहे.

हेही वाचा: Nashik Traffic Jam : मुंबई- नाशिक मार्गावर वाहतूक कोंडीने प्रवाशी अन् वाहनचालक हैराण!