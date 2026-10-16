जिल्ह्यातील महिला शक्ती जागर

महिला शक्ती जागा पानासाठी
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NSK२६H३२६९९
वावी (ता. सिन्नर) ः नवरंगी मैत्री समुहाच्या सदस्या.
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NSK२६H३२७००
लासलगाव ः श्री दुर्गा माता ग्रुपच्या सदस्या.
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NSK२६H३२७०१
दाभाडी (ता. मालेगाव) ः येथील नागाई माता महिला मंडळ
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NSK२६H३२७०२
येवला : येथील सखी सहेली ग्रुपच्या सदस्या
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NSK२६H३२७०३
चिंचपाडा ः येथील श्री भगवती ग्रुप.
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NSK२६H३२७०५
वाकी (ता.इगतपुरी) ः येथील शाळेतील सखी ग्रुपच्या सदस्या.
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NSK२६H३२७०७
मोह (ता. सिन्नर) ः येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिका.
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NSK२६H३२७०८
नांदुर्डी (ता.निफाड) ः मविप्र समाजाच्या येथील जनता विद्यालयातील शिक्षिका.
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NSK26H32710
कोकणगाव ः येथील कोकणगाव ग्रुपच्या सदस्या
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NSK26H32712
सय्यद पिंपरी(नाशिक) ः येथील नूतन माध्यमिक विद्यालयाच्या शिक्षिका.
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NSK26H32709
पिंपळस (रामाचे) ः येथील के. के. वाघ विद्याभवनातील शिक्षिका.
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NSK26H32713
कोटमगाव (येवला) ः येथील नवदुर्गा गृप.
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NSK26H32715
नांदगाव ः येथील मविप्र समाज संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कूलच्या शिक्षिका..
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NSK26H32725
निफाड : सप्तश्रृंगी माता महिला मंडळाच्या सदस्या
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NSK26H32726
शिवडी (ता.निफाड) ः येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका.
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NSK26H32727
घोटी ः येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (मुली १) च्या शिक्षिका.
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