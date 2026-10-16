नाशिक

जिल्ह्यातील महिला शक्ती जागर

जिल्ह्यातील महिला शक्ती जागर
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महिला शक्ती जागा पानासाठी ---------------- NSK२६H३२६९९ वावी (ता. सिन्नर) ः नवरंगी मैत्री समुहाच्या सदस्या. ------------ NSK२६H३२७०० लासलगाव ः श्री दुर्गा माता ग्रुपच्या सदस्या. ------------- NSK२६H३२७०१ दाभाडी (ता. मालेगाव) ः येथील नागाई माता महिला मंडळ --------------- NSK२६H३२७०२ येवला : येथील सखी सहेली ग्रुपच्या सदस्या --------------- NSK२६H३२७०३ चिंचपाडा ः येथील श्री भगवती ग्रुप. -------------- NSK२६H३२७०५ वाकी (ता.इगतपुरी) ः येथील शाळेतील सखी ग्रुपच्या सदस्या. -------------- NSK२६H३२७०७ मोह (ता. सिन्नर) ः येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिका. ---------------- NSK२६H३२७०८ नांदुर्डी (ता.निफाड) ः मविप्र समाजाच्या येथील जनता विद्यालयातील शिक्षिका. ------------------ ------------- NSK26H32710 कोकणगाव ः येथील कोकणगाव ग्रुपच्या सदस्या ----------- NSK26H32712 सय्यद पिंपरी(नाशिक) ः येथील नूतन माध्यमिक विद्यालयाच्या शिक्षिका. ----------- NSK26H32709 पिंपळस (रामाचे) ः येथील के. के. वाघ विद्याभवनातील शिक्षिका. ------------ NSK26H32713 कोटमगाव (येवला) ः येथील नवदुर्गा गृप. ------------ NSK26H32715 नांदगाव ः येथील मविप्र समाज संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कूलच्या शिक्षिका.. ----------- NSK26H32725 निफाड : सप्तश्रृंगी माता महिला मंडळाच्या सदस्या ----------- NSK26H32726 शिवडी (ता.निफाड) ः येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षिका. --------------- NSK26H32727 घोटी ः येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (मुली १) च्या शिक्षिका. ----------

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