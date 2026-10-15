नगरपंचायत क्षेत्रातील ९३३ महिला शेतकऱ्यांना सन्मान प्रमाणपत्र देण्याबाबत ठराव मंजूर

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शिंदखेडा : महिला शेतकरी सक्षमीकरणाबाबत माहिती देताना मंडल कृषी अधिकारी गणेश महाले.
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महिला शेतकऱ्यांना सन्मान प्रमाणपत्र
नगरपंचायतीच्या क्षेत्रासाठी ठराव मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
शिंदखेडा, ता. १५ : आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिनाचे औचित्य साधून शिंदखेडा नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत नगरपंचायत क्षेत्रातील महिला शेतकऱ्यांना सन्मान व अधिकृत मान्यता मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम : २०२६ अंतर्गत पात्र महिला शेतकऱ्यांना महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देऊन सन्मान प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबतचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.
शिंदखेडा नगरपंचायत क्षेत्रातील एकूण ९३३ महिला शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले असून, या अर्जांची नियमानुसार पडताळणी करून पात्र महिला शेतकऱ्यांना सन्मान प्रमाणपत्र देण्याबाबत सभेत चर्चा करण्यात आली. महिला शेतकऱ्यांच्या शेती क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेणे, त्यांना सन्मानाची व अधिकृत ओळख मिळवून देणे, शासनाच्या विविध कृषी व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, हा या ठरावाचा प्रमुख उद्देश आहे.
महिला शेतकरी या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण आधार असून, शेतीच्या विविध कामांमध्ये त्यांचे योगदान मोलाचे आहे. त्यांच्या कार्याचा सन्मान करून त्यांना शासकीय योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक मान्यता मिळवून देण्याच्या दृष्टीने नगरपंचायतीच्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. सभेस नगराध्यक्षा श्रीमती कलावती माळी, उपनगराध्यक्ष उदय देसले, मुख्याधिकारी श्रीकांत फागणेकर, नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकारी सचिन वाघ, पाणीपुरवठा अभियंता विपुल साळुंखे, मंडल कृषी अधिकारी गणेश महाले, वरिष्ठ लिपिक विवेक डांगरीकर उपस्थित होते.