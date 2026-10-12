आदिवासी महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महिलेचा आत्मदहनाचा प्रयत्न
जमीन वाद आणि कथित बेकायदेशीर कब्जाविरोधात १९ दिवसांपासून उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १२ : कुटुंबातील जमीनवाटपाचा वाद आणि जमिनीवरील कथित बेकायदेशीर कब्जाविरोधात न्याय मिळावा, या मागणीसाठी आदिवासी बांधव मागील १९ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी सोमवारी (ता. १२) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी आंदोलनकर्त्या संगीता गायकवाड यांनी अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. बंदोबस्तासाठी तैनात पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून त्यांना रोखल्याने अनर्थ टळला.
शहरातील ईदगाह मैदान येथे आदिवासी बांधवांचे न्याय्य हक्क आणि जमीनविषयक मागण्यांसाठी गेल्या १९ दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. कुटुंबातील जमिनीचा वाद सोडवावा, तसेच जमिनीवरील कथित बेकायदेशीर कब्जा रोखावा, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, प्रशासनाकडून उपोषणाची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी सोमवारी (ता.१२) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले.
यावेळी संगीता गायकवाड, सुनीता गायकवाड आणि विनोद भोसले यांनी आंदोलन केले. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संगीता गायकवाड यांनी त्यांच्याजवळील बाटलीतील पेट्रोल स्वतःच्या अंगावर ओतून घेत आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. ही बाब लक्षात येताच बंदोबस्तावरील पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून त्यांना रोखले. या अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे परिसरात एकच धावपळ उडाली.
दरम्यान, जमीनविषयक मागण्यांवर ठाम असलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी सायंकाळी उशिरापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवले.
फोटो क्रमांक :- एच-32125