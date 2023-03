Water Crisis : प्रभाग दोनमध्ये पाणीटंचाईने महिला हैराण; हंडा मोर्चाचा इशारा

नाशिक : आडगाव परिसरातील प्रभाग दोनमधील स्वामी समर्थनगर, धात्रक फाटा, सागर व्हिलेज परिसरात अवेळी व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे.

त्यामुळे येथील नागरिक त्रस्त असून यावर दोन दिवसांत तोडगा न निघाल्यास विभागीय कार्यालयावर हंडा मोर्चाचा इशारा माजी नगरसेविका शीतल माळोदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे. (Women worried about water shortage in Ward Two Warning of Handa Morcha nashik news)

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

महापालिका हद्दीतील आडगाव शिवारातील गावठाणासह परिसरातील श्री. स्वामी समर्थ नगर, धात्रक फाटा, सागर व्हिलेज आदी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून अतिशय कमी दाबाने तेही अवेळी पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे महिलांना रात्री अपरात्री पाणी भरण्याची वेळ आली आहे.

याबाबत संबंधितांशी संपर्क साधूनही दाद मिळत नसल्याची येथील महिलांची तक्रार आहे. येत्या दोन दिवसांत हा प्रश्‍न न सुटल्यास परिसरातील महिलांसह विभागीय कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा माजी प्रभाग सभापती शीतल माळोदे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिला आहे.

"आडगाव परिसरातील श्रीसमर्थनगर येथे गेल्या काही दिवसांपासून अतिशय कमी दाबाने पाणीपुरवठा सुरू आहे. विशेष म्हणजे हे पाणी नियमित न येता रात्री अपरात्री कधीही येते."

- प्रमिला बैरागी, रहिवासी, समर्थ नगर

"धात्रक फाटा, सागर व्हिलेज भागात गत काही दिवसांपासून अतिशय कमी दाबाने पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यात सुधारणा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे."- अश्‍विनी सहाणे, रहिवासी