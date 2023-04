Cricket Summer Camp : छोरीयां छोरों से कम हैं के! उन्हाळी क्रिकेट शिबीरांत मुलांच्या बरोबरीने सराव

Women's Cricket : पुरुषांचे प्राबल्य असलेल्या क्रिकेट या खेळात आता महिलांनीही आघाडी घेतली आहे. शहरातील गोल्फ क्लब, महात्मानगर मैदानांवर मुलांच्या बरोबरीने सराव करत मुलींनी क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या दोन्ही मैदानांवर सुमारे ७५ मुली नियमितपणे सराव करतात. विशेष म्हणजे तालुका पातळीसह नाशिक शहरातील एकूण २५० मुली सद्यस्थितीत क्रिकेट खेळतात. (Womens Cricket craze of playing cricket among girls too Practice with boys in summer camps nashik news)

शाळा व महाविद्यालयांच्या उन्हाळी सुट्या सुरु असल्याने सध्ये विविध भागांतील क्रीडांगणे, मैदाने हाऊसफुल्ल आहेत. क्रिकेटच्या दृष्टीने शहरातील गोल्फ क्लब व महात्मानगर येथील मैदानावर खेळाडू मोठ्या संख्येने सराव करताना दिसतात.

या ठिकाणी रणजी सामनेही होत असतात. या मैदानांवर मुलांसोबत मुलीही सराव करत आहेत. साधारणत: ८ ते ३० वर्षे वयापर्यंतच्या खेळाडूंना त्यासाठी प्रवेश दिला जातो. जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनतर्फे दरवर्षी खेळाडूंची निवड होत असते.

यात नियमितपणे सराव करणारे खेळाडू आणि उन्हाळी शिबीरांच्या निमित्ताने फक्त दोन महिन्यांसाठी येणाऱ्या खेळाडूंनाही प्रशिक्षण मिळते. त्यामुळे मैदानांसह नेट प्रॅक्टिससाठी येणाऱ्या खेळाडूंची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येत आहे.

मुलींना मोफत प्रशिक्षण

नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनतर्फे मुलींना क्रिकेट खेळण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. नोंदणी केल्यानंतर तालुकास्तरावर निवडलेल्या खेळाडूंना व त्यातून जिल्हा पातळीवरील संघातही त्यांना स्थान मिळते. जिल्ह्यात साधारणत: २५० मुली सध्या क्रिकेट खेळत असल्याचे जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने म्हटले आहे.

"मुलांना बालवयातच खेळण्याचे योग्य प्रशिक्षण मिळाल्यास उत्कृष्ट खेळाडू तयार होतात. आम्ही त्या दृष्टीने वयोगटानुसार प्रशिक्षण देतो. यात त्या खेळाडूची आवड बघून त्याला गोलंदाज, फलंदाज व ऑल राऊंडर होण्याचे प्रशिक्षण मिळते."-मंगेश गर्दे, प्रशिक्षक, गोल्फ क्लब

"नाशिक क्रिकेट असोसिएशनतर्फे मुलींना वर्षभर मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांना खेळण्यासाठी प्रोत्साहन देवून जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पातळीवर पोचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मुलींमध्ये क्रिकेटविषयी आवड निर्माण झाल्यामुळे त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे." -डॉ. भाविक मंकोडी

"क्रिकेट हा खेळ काही फक्त पुरुषांसाठीच नाही, तर आम्ही मुलीही त्यात करिअर करु शकतो. ऑलिम्पिक खेळात मुलींनी बाजी मारली आहे. क्रिकेटमध्येही नाशिकचे नाव उज्ज्वल करण्याचे आमचे स्वप्न आहे."-वैभवी बालसुब्रमण्यम, खेळाडू

"माझे वडील क्रीडा प्रशिक्षक असल्याने त्यांच्यापासून प्रेरणा घेवून मी क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय घेतला. सध्या गोलंदाजी करत असली, तरी ऑल राऊंडर म्हणून मला भारतीय क्रिकेट टीममध्ये सहभागी होण्याचे स्वप्न आहे." -प्रांजल मेने, खेळाडू.