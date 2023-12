Nashik Crime News: कर्जाचा एक हप्ता थकल्याने कामगाराला भररस्त्यात मारहाण

Nashik Crime News : महागाईच्या काळात प्रत्येक व्यक्ती घर, गाडी आणि शिक्षण यासह इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेते. आयुष्यात अनिश्चितता असल्याने काही वेळा अशी परिस्थिती येते की कर्ज फेडण्यात अडचणी येतात. (worker was severely beaten for defaulting on loan installment nashik crime news)