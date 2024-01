Jal Jeevan Mission : जलजीवनच्या 32 योजनांची कामे कागदावरच

Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनची सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांची मुदत शिल्लक असतानाही ३२ पाणीपुरवठा योजनांची कामे अद्याप सुरू झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

या ३२ पाणीपुरवठा योजना फेरआराखडे तयार करण्याच्या कारणामुळे अद्याप सुरूच झालेल्या नाहीत.(Works of 32 schemes of Jal Jeevan only on paper nashik news)