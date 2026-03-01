Vishwa Marathi Sammelan : मराठी भाषेला आता 'एआय'चा आधार; तंत्रज्ञानाची चावी मिळवण्यासाठी जुळवून घेणे हाच पर्याय

नाशिक: बदल हा काळाचा नियम आहे आणि तंत्रज्ञान तर वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे त्यात होत असलेल्या बदलांशी आजच्या व उदयाच्या दोन्ही पिढ्यांनी जुळवून घेतले तरच पुढे निभाव लागू शकणार आहे. भाषेच्या बाबत अनेक बदल घडतात, कोसावर भाषा बदलते असे म्हटले जाते. .परंतु तंत्रज्ञानाची चावी मिळवायची असेल तर जुळवून घेणे हा एकमेव पर्याय आहे. एआयचा हात हातात घेऊन जाणेच सोयिस्कर असल्याचा सूर ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मराठीतील वापर’ चर्चासत्रादरम्यान निघाला..विश्व मराठी संमेलनाचा तिसरा दिवशी रावसाहेब थोरात सभागृहात चर्चासत्र झाले. यात अमेरिका आमदार संतोष साळवी, निवृत्त विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी. शेखर, शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी, युवा तंत्रज्ञ सुनील खांडबहाले तसेच वैभव शेळके यांनी सहभाग घेतला..यावेळी सुनील खांडबहाले म्हणाले की, एआय एव्हाना आपल्यावर आरूढ झाले आहे, आपण त्याचे नियोजन कसे करायचे हा आपला प्रश्न आहे. तंत्रज्ञान हे माणसाचे जीवन सोपे सुलभ करण्यासाठी आहे. आपला जन्म खरेतर चिंतनासाठी आहे, मी कुठून आलो आहे, मला काय करायचे आहे, हे शोधणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी एआय ही संधी आहे. .सचिन जोशी म्हणाले, की आता एआय शिवाय पर्याय नाही. एक लक्षात घ्या, नोकरी एआय घेत नाही तर ज्याला एआय टूल वापरता येतो तो नोकरी घेतो, इतके हे साधे सरळ आहे. त्यामुळे ते शिकून घेणे याशिवाय आपल्याला आजतरी काही पर्याय नाही. वैभव शेळके म्हणाले, की एआयला तुम्ही खोकला झाला आहे, काय करू हे इंग्रजीमध्ये विचारले तर तो कफ सिरप घ्यायला लावेल मात्र हेच तुम्ही त्याला मराठीत विचारले तर तो काढा प्यायला लावेल. .Pune News : सनसिटीजवळील पुलाचा मुहूर्त अखेर निघाला, पावसाळ्यापूर्वी २६ मे रोजी पुल वाहतुकीसाठी होणार सुरु.हा फरक आहे. तो नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. संतोष साळवी म्हणाले, की मराठी सध्या बिघडलेली दिसते, त्यासाठी काय करावे लागेल, हा मोठा प्रश्न आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते आणि ते विद्यार्थ्यांना एआय कॉपी करून देत नाही. त्याला शून्य गुण दिले जातात. परंतु शिक्षकांनी याबाबत प्रशिक्षण घेतले पाहिजे..बी. जी. शेखर म्हणाले, की शुद्धलेखनासाठी एआयचा चांगला वापर होऊ शकतो. एआय भावना मांडू शकत नाही, त्यात केवळ माहिती येते. आपण हाताने लिहितो तेव्हा मेंदू, मन भावना एकत्र होते. एआय मशिन आहे, ते माणसासारखे विचार करू शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.