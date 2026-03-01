Vishwa Marathi Sammelan : जे जगलो, त्यावर ठाम विश्वास..! ; संमेलनाचा तिसरा दिवस विविध परिसंवादांनी गाजला

नाशिक: नाट्य, चित्रपट क्षेत्रात आज दिसून येणाऱ्या विविध बोली या केवळ जे जगलो, त्यावर ठाम राहिल्याने जगभरात पोहोचल्या. भाषांचा आक्रोष, राग बोलीतूनच व्यक्त होऊ शकतो. त्यामुळे लोकांना बोलीतून व्यक्त होऊ दिले, तरच मराठी भाषा शक्तिशाली होऊ शकते, असा सूर संमेलनातील परिसंवादांतून उमटला. .मराठी भाषा विभाग आयोजित चौथ्या विश्व मराठी संमेलनाचा तिसरा दिवस विविध विषयांवरील परिसंवादाने गाजला. केटीएचएम महाविद्यालयातील कविवर्य कुसुमाग्रज नगरीत शनिवारी (ता. २८) ‘सांस्कृतिक विश्वातील मराठी भाषा’ याविषयावर झालेल्या परिसंवादात ज्येष्ठ रंगकर्मी विजय केंकरे, दिग्दर्शक नागराज मंजुळे, दिग्दर्शक पुरुषोत्तम बेर्डे, लेखक व दिग्दर्शक अशोक हांडे, अभिनेत्री सविता मालपेकर सहभागी झाले होते. .दिग्दर्शक व लेखक प्रवीण तरडे यांनी सर्व मान्यवरांशी संवाद साधत त्यांना बोलते केले. केंकरे म्हणाले, की प्रत्येक नाटकाची भाषा वेगवेळी असते. ती भाषा आपसूक येत असते. फक्त नाटकात वेगळे काही दाखविण्यासाठी त्या-त्या गोष्टीचा अभ्यास करावा लागतो. ज्या वातावरणात राहतो, त्याचा परिणाम व्यक्तिमत्त्वावर पडत असतो. .गोस्वामी यांनी मुळचा धुळे जिल्ह्यातील असल्याने मिश्र भाषांच्या वातावरणात वावरलो. पण मुंबईत आल्यावर माझी भाषा कुठेच आढळून आली नाही. ‘महाराष्ट्राची हास्य जत्रे’च्या माध्यमातून मराठी बोली प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले. नागराज मंजुळे म्हणाले, की बहुजनांना आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी प्रमाण भाषेत व्यक्त करण्याची संधीच नाही. सांस्कृतिक विश्वात सर्व भाषिकांनी यायला हवे, तरच सांस्कृतिक विश्वाची ताकद निर्माण होईल, असा मुद्दा मंजुळे यांनी मांडला. .बेर्डे यांनी २८ वर्षे कामाठीपुरा भागात राहिल्याने अनेक भाषा कानावर पडत गेल्या. त्यामुळे नाटकांमध्ये एक मराठी न वापरात विविध बोली ‘अलवार डाकू’, ‘टूरटूर’, ‘जाऊ बाई जोरात’ नाटकांमध्ये वापरल्या. हांडे यांनी ग्रामीण, कष्टकऱ्यांच्या भागातील संस्कार तेथील ललित कला लोप पावत चालली आहे, त्या सर्वांचे प्रतिनिधित्व करण्याचे काम करीत असल्याचे सांगत संस्कार, शिक्षण, माहिती संस्कारातून मराठी संवर्धन होणार असल्याची गरज आधोरेखित केली. मालपेकर यांनी मराठी चित्रपटातील संवाद बोलून दाखवत राज्यात दहा मैलानंतर मराठी भाषा बदलते. त्यामुळे अभिनय करताना ‘कोरी पाटी’ म्हणून दिग्दर्शकांसमोर काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले..‘फोक आख्यान’ला गर्दी उसळण्याची शक्यताचौथ्या विश्व मराठी संमेलनाचा समारोप ‘फोक आख्यान’ने होत असल्याने या कार्यक्रमाला रविवारी (ता. १) गर्दी उसळण्याची शक्यता आहे. या संमेलनाला गुरुवारी (ता. २६) मराठी बोली महोत्सवाने सुरुवात झाली. या महोत्सवाचा समारोप प्रशांत दामले यांच्या ‘शिकायला गेलो एक’ या नाटकाने झाला. नाटक विनामूल्य असल्याने या नाटकाला नाट्यगृहाच्या आसन क्षमतेच्या मानाने दुप्पट गर्दी उसळल्याने महाकवी कालिदास कलामंदिरात गोंधळ उडाला होता. .नाटकाला प्रवेशिका असल्याने आयोजकांनी परस्पर प्रवेशिका वाटून टाकल्या होत्या. ‘फोक आख्यान’ कार्यक्रम आजच्या घडीला जगभरात गाजत आहे. कार्यक्रमांच्या तिकिटांची रातोरात विक्री होत असल्याने तिकिटांचे दर पंधराशेच्या आसपास असल्याने संमेलनात प्रेक्षकांसाठी हा कार्यक्रम विनामूल्य ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे केटीएचएम महाविद्यालयाच्या मुख्य प्रांगणात कवी कुसुमाग्रजनगरीत रविवारी गर्दी होण्याची शक्यता आहे..Mithun Manhas: जम्मू काश्मीर संघात पाच वर्षांपासून बदल झाला; बीसीसीआय अध्यक्ष आणि मूळ जम्मूचे मिथुन मन्हास यांचे मत.चौथ्या विश्व संमेलनाचा आज समारोपरविवार (ता. १) केटीएचएम महाविद्यालय प्रांगण (कवी कुसुमाग्रजनगरी)सकाळी ८ : मलखांब प्रात्यक्षिकसकाळी ९ : मराठी बालसाहित्यसकाळी ११.३० : समृद्ध मराठी भाषादुपारी २ : नव्या-जुन्यांचे कविसंमेलनसायंकाळी ५ : कलारत्न पुरस्कार वितरणसायंकाळी ७ : द फोक आख्यानरावसाहेब थोरात सभागृह (शाहीर वामनदादा कर्डक मंच)सकाळी १० : मराठी भाषेतील युवा वर्गाचा सहभागदुपारी १२ : अभ्यासक्रमातील मराठी भाषादुपारी ३ : मराठी चित्रपटातील आधुनिकीकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.