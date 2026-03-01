नाशिक

Vishwa Marathi Sammelan : "जेन झी" ची मराठी भाषा माध्यमांत हवी! विश्व मराठी संमेलनात ज्येष्ठ संपादकांचा सूर

Gen Z and the Changing Face of Marathi in Media :‘जेन झी’ची संदर्भ व नवनवीन माहिती शोधण्याची कल्पना अफाट असून, त्यासाठी नवीन पिढी ही माध्यमांमध्ये यायला हवी असा आशावाद परिसंवादातून उमटला.
नाशिक: आज ५० टक्के जेन झी उत्तम हिंदी-इंग्रजी-मराठी बोलते. परंतु ‘जेन झी’ची भाषा म्हणावी तितकी माध्यमांमध्ये आलेली नाही. ‘जेन झी’ची संदर्भ व नवनवीन माहिती शोधण्याची कल्पना अफाट असून, त्यासाठी नवीन पिढी ही माध्यमांमध्ये यायला हवी असा आशावाद परिसंवादातून उमटला.

