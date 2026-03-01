Vishwa Marathi Sammelan : "जेन झी" ची मराठी भाषा माध्यमांत हवी! विश्व मराठी संमेलनात ज्येष्ठ संपादकांचा सूर

नाशिक: आज ५० टक्के जेन झी उत्तम हिंदी-इंग्रजी-मराठी बोलते. परंतु ‘जेन झी’ची भाषा म्हणावी तितकी माध्यमांमध्ये आलेली नाही. ‘जेन झी’ची संदर्भ व नवनवीन माहिती शोधण्याची कल्पना अफाट असून, त्यासाठी नवीन पिढी ही माध्यमांमध्ये यायला हवी असा आशावाद परिसंवादातून उमटला..विश्व मराठी संमेलनात केटीएचएम महाविद्यालयात कुसुमाग्रजनगरीत शनिवारी (ता. २८) ‘माध्यमातील मराठी भाषा’ विषयावर परिसंवाद झाला. या परिसंवादात ‘सकाळ’चे मुख्य संपादक नीलेश खरे, पत्रकार साहिल जोशी, कमलेश सुतार, मिलिंद बल्लाळ, दीप्ती राऊत सहभागी झाले होते. खरे यांनी प्रिंट, टीव्ही, डिजिटल, जाहिरात या भाषांचे वर्गीकरण करावे लागणार असल्याची गरज अधोरेखित करीत या माध्यमांची पध्दत वेगळी असून तिचा स्वीकार नाकारून चालणार नाही असे सांगितले. .राऊत म्हणाल्या, मराठी भाषा वाचविणे एकट्या माध्यमांची जबाबदारी नसून तेच-तेच शब्द मुद्रित माध्यमांमध्ये येत असल्याने त्यासाठी शब्दांचा संग्रह शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जोशी म्हणाले, मोठ्या शहरांमधील ‘कॉस्मोपॉलेटीन’ लोकसंख्येमुळे शहरातील भाषा मिश्रित झाली आहे. त्यासाठी माध्यमांमध्ये भाषेला फिल्टर लावण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सुतार म्हणाले, मराठी टीव्ही माध्यमावर हिंदी वाहिन्यांचा पगडा दिसून येतो. .परंतु समोर दिसतेय ते महत्त्वाचे असून होत असलेल्या चुका टाळल्या गेल्या पाहिजे. बल्लाळ म्हणाले, आजचे माध्यम ‘डिमांडिग’ झाले आहे कारण शॉर्टचा जमाना असल्याने आज सलग चार पान वाचली जात नाही. डिजिटल माध्यमांमध्ये सतत प्रवाहात राहणे युगाचा रेटा चालत राहणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. यावेळी भूषण करंदीकर यांनी संवादक म्हणून भूमिका बजावली..Publishing Industry : मराठी पुस्तक महोत्सवात नव्या लेखकांचा उदय; वाचकांचा कल जुन्या लेखकांकडे.परदेशातही मराठीचा झेंडा दिमाखातचौथ्या मराठी विश्व संमेलनात वामनदादा कर्डक मंचावर (रावसाहेब थोरात सभागृह) ‘आंतरराष्ट्रीय मंच’ हा परिसंवाद झाला. परदेशात मराठीचा झेंडा दिमाखात फडकावण्यासाठी अहोरात्र घेतलेले परिश्रम या वेळी मान्यवरांनी व्यक्त केले. परदेशात संस्कृती जपण्यासाठी, वाढविण्यासाठी आपण अधिक कटिबद्ध असतो, असे सांगतानाच त्याचाच एक भाग म्हणून मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी आंतरराष्ट्रीय मराठी मंच स्थापन केला असल्याचे सांगण्यात आले. .या वेळी ठाण्याच्या मेघना साने यांनी संवादकाची भूमिका बजावली. सिंगापूरमधील सचिन गांजापूरकर, हाँगकॉगमधील मनोज कुलकर्णी, आफ्रिकेतील राहुल उरणकर, श्रीलंकेतील मीनल रेवणकर, मलेशियातील प्रशांत सहाणे, कॅनडातील केतन काळे यांनी परदेशात सुरू असलेल्या उपक्रमांबद्दल माहिती दिली. या परिसंवादानंतर बृहन्महाराष्ट्र मंडळाकडून सादरीकरण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.