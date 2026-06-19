Yeola Bribery Case : 60 हजार घेऊनही पोट भरले नाही! येवल्यात मुख्य लिपिक सुधीर वाघ लाचलुचपतच्या जाळ्यात, 5 हजार घेताना अटक, सावकारी परवान्यासाठी मागितली लाच

येवला : सावकारीचा परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी येथील साहाय्यक निबंधक कार्यालयातील मुख्य लिपिक सुधीर वाघ याला (Yeola bribery case latest news) पाच हजाराची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी ६० हजार रुपये स्वीकारून पुन्हा सात हजार रुपयाची मागणी केली होती..तहसील कार्यालयात विधान परिषद निवडणुकीचे मतदान सुरू असताना तालुका प्रशासकीय संकुल आवारात असलेल्या साहाय्यक निबंधक कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. तक्रारदाराला त्यांच्या सावकारी परवान्याचे नूतनीकरण करून हवे होते..यापूर्वी मूळ तक्रारदाराकडून साठ हजार रुपयाची लाच स्वीकारून पुन्हा सात हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, तडजोडीअंती पाच हजार रुपये स्वीकारताना प्रशासकीय कायर्यालयाच्या आवारात वाघ यांना लाचलुचपत पथकाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे..Amravati ACB Trap : अमरावतीत खळबळ! ४७ लाखांच्या बिलासाठी तब्बल २५ लाखांची मागितली लाच; महापालिकेचा 'हा' बडा अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात.येवला शहर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संशयित आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक स्वाती पवार, शरद हेंबाडे, युवराज खांडवी आणि चालक समीर शेख यांच्या पथकाने तहसील कार्यालय परिसरात सापळा रचला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.