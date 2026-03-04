Yeola News : येवल्याचे निंबुवाले कुटुंब मक्केत अडकले! मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे नातेवाईक चिंतेत

येवला: येथील नगरसेवक तथा सामाजिक कार्यकर्ते निसार निंबुवाले यांच्या कुटुंबातील सहा सदस्य सध्या मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मक्का येथे अडकले आहेत. महिनाभरासाठी उमराहसाठी गेलेल्या या कुटुंबाच्या सुखरूप परताव्यासाठी नातेवाइकांनी शासनाकडे अपेक्षा व्यक्त केली आहे..पवित्र रमजान महिन्यात उमराहसाठी मक्का येथे गेलेल्या निंबुवाले कुटुंबाबाबत सुरू असलेल्या युद्धजन्य घडामोडींमुळे येवला शहरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जाविद हामिद शेख निंबुवाले (वय ४०), रेशमा हामिद शेख (५५), अंजुम जावेद शेख (३५), हसनैन जावेद शेख (६), अरवा जावेद शेख (४) आणि जारा जावेद शेख (१) हे कुटुंबातील सदस्य उमराहसाठी गेले आहेत. .सध्या ते मक्का येथील मशिदीजवळ वास्तव्यास असून, ते सुरक्षित असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या बातम्या विविध वृत्तवाहिन्यांवर झळकत असल्याने येवला येथील त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे..नातेवाइकांनी सांगितले, की दररोजच्या घडामोडींमुळे मनात भीतीचे सावट आहे. ‘ते सुरक्षित असल्याची माहिती मिळत असली तरी परिस्थिती कधी बदलते सांगता येत नाही. शासनाने योग्य वेळी आवश्यक ती पावले उचलून त्यांचा सुरक्षित परतावा सुनिश्चित करावा,’ अशी मागणी त्यांनी केली..तेलसाठा संपला तर काय? भारतासमोर रशियाचा पर्याय पण अमेरिकेची भीती; कराराची अट अडचणीची.दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनीही एकजुटीने शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. आवश्यक असल्यास भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत तेथील भारतीय दूतावासाशी समन्वय साधून संबंधित कुटुंबाच्या सुरक्षिततेबाबत अधिकृत माहिती घ्यावी व परतीच्या प्रवासासाठी आवश्यक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.