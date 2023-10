By

येवला : शहरातील वर्दळीच्या विंचूर चौफुलीवर मंगळवारी (ता.३) सायंकाळी सहाच्या दरम्यान घरगुती वादावरून पतीने पत्नीवर धारदार कोयत्याने वार केले. संशयित पतीस पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

मंगळवारी आठवडेबाजार असल्याने शहरात मोठी गर्दी होती. शहरातील विंचूर चौफुली या वर्दळीच्या ठिकाणी अरुण रतन दाभाडे (वय ३०, रा. कोपरगाव टाकळी) याने पूजा अरुण दाभाडे (वय २६, रा. महात्मा फुले कॉलनी, येवला) यांच्यात वाद झाला.

वादात संशयिताने लोखंडी कोयत्याने पत्नीवर अगदी भररस्त्यात प्राणघातक हल्ला केला. नागरिकांनी जखमी महिलेस उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर महिलेस शिर्डी येथे हलविण्यात आले आहे.

घटनेची माहिती मिळताच शहर पोलिस निरीक्षक नंदकुमार कदम, उपनिरीक्षक दिनेश लोखंडे, सूरज मेढे, हवालदार बाबा पवार, गणेश पवार यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व संशयितास ताब्यात घेतले.

या घटनेप्रकरणी शहर पोलिसांत रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. संशयित अरुण दाभाडे हा भारतीय लष्करात सेवेत असून, तो एक महिन्यापूर्वी सुट्टीवर घरी आला होता. अरुण व पूजा दाभाडे या दांपत्यास एक मुलगा व एक मुलगी, असे दोन अपत्य आहेत.